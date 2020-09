Amenazan a médico cubano por críticar al régimen

“No puedo negar que sentí un poco de miedo, no por mi vida, mi vida poco importa cuando lucho por lo que creo justo, lo hice más por mi carrera. Es la medicina el motivo por el cual me desvelo cada madrugada para estudiar, por el cual me dejo mi salario viajando de una provincia a otra, es la medicina y el hecho de salvar vidas lo que me hace sentir más humano cada día”, escribió en su red social.

El especialista cubano, que aseguró en su red social que ningún paciente se ha quejado de su trato, dijo que era imposible negar “el dolor tan grande y la decepción que sentí en el momento en el que creí que amenazaron mi carrera, me tocaron en lo más profundo de mi ser. Les pregunté entonces si ser de una idea distinta me convertía en mala persona, o mal médico”.

“No puedo creer en un líder que se refugia en sugestionar para hacer valer una idea, no es mi concepto de justicia ni de revolución justa. Repudio totalmente cualquier acto que atente contra la libertad de cada individuo, y para los que me siguen o simplemente leen esto les digo que no dejaré de defender mis creencias porque las considero justas, porque creo que muy en el fondo en Cuba sufrimos la gran mayoría lo que una pequeña minoría, pero con más poder, defiende”, denunció.

Junto a la imagen del artículo 54 de la Constitución de la República de Cuba, Pupo Casas aseguró: “Soy médico cubano pobre, pero digno y firme en mis ideales, y seguiré defendiendo a mis hermanos a cualquier precio. Y si por ello me despiden de mi trabajo, seguiré ejerciendo mi profesión en cualquier otro sitio donde pensar con libertad no te convierta en una amenaza para quienes defienden la mentira. Lo digo para todos los que como yo piensan sin cadenas”, sentenció.

El médico cubano, cuyo perfil de la red social especifica que es residente de Neurología en el Hospital Ernesto Guevara, en Holguín, es un recurrente crítico del régimen cubano.

El pasado 12 de agosto, en su perfil de la red social, Pupo Casas denunció la situación de los profesionales de la salud en la Isla, que no reciben el salario que merecen, aún cuando trabajan “de sol a sol”.

“Que desgracia la del médico cubano trabajador, ese al que ellos dicen proteger y que hoy trabaja de sol a sol, sabiendo que ni matándose podrá adquirir el dinero suficiente para pasar el mes sin preocupaciones, que a diario pelea contra la muerte, y su salario no le da ni para comer decentemente”.