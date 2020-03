Asamblea Nacional anuló contratos firmados entre PDVSA y Rosneft

Entre tanto, el diputado Carlos Bastardo reafirmó que dicho contrato fue anulado ya que no pasó por la Asamblea Nacional, por lo que viola las leyes venezolanas.

Bastardo denunció además que la empresa Rosneft tiene campos de explotación de gas en Venezuela, donde cobran parte de la deuda que tiene la dictadura de Nicolás Maduro. “Los rusos prestaron un dinero y están buscando por cualquier vía de cobrarse a través de los mecanismos que el régimen usurpador les tenga a disposición”, apuntó el legislador.

El debate fue cerrado por el diputado Rafael Ramírez quien aclaró que “la Asamblea Nacional no está contra ningún país o empresa, lo que si está es en el deber de sancionar a quienes no quieran cumplir con las leyes venezolanas”.

“Nuestro exhorto para todo aquel que quiera hacer negocios con Venezuela es que el órgano legítimo para cualquier acuerdo es la Asamblea Nacional y si no pasan por aquí no tienen ningún derecho de reclamar, por no haber cumplido con la Constitución y las leyes”, advirtió.

Por esta razón, acotó que “el mundo debe saber que no hay forma de escaparse, haciendo contratos ilegales a espalda de los venezolanos, porque todo eso se sabe y nosotros somos los responsables de garantizar que a los venezolanos se les cumpla sus derechos”.

Estados Unidos designó recientemente sanciones a la empresa subsidiaria de la petrolera rusa Rosneft Trading por su rol para exportar petróleo de Venezuela, para evadir las sanciones de Washington contra el régimen de Nicolás Maduro.