Balseros llegan a Florida y casi el doble son devueltos a Cuba

Por su parte, el jefe del sector Miami de la Patrulla Fronteriza de EEUU, Walter N. Slosar, informó en Twitter sobre la llegada a Florida de 19 migrantes cubanos en la madrugada del sábado. Los balseros tocaron tierra en Cayo Largo.

En Bahamas, miembros de la Real Fuerza de Defensa (RBDF en inglés), detuvieron a otros 32 migrantes cubanos en Cayo Sal en una operación de búsqueda y rescate, informó dicha institución en Facebook.

El operativo se desarrolló el 10 de marzo pasado, cuando el Centro de Comando de la RBDF recibió comunicaciones desde el Centro de Operaciones de Islas Turcas y Caicos (OPBAT en inglés), sobre un buque en peligro en la zona de Cayo Sal. Entonces, RBDF solicitó permiso para realizar una operación de búsqueda y rescate en aguas de Bahamas.

Los buques y aviones fueron desviados por la USCG para realizar nuevas investigaciones. Una actualización adicional de OPBAT reveló que el buque y sus ocupantes habían tocado tierra en Cay Sal. Finalmente, un barco de USCG recuperó a las 32 personas del cayo.

Los ciudadanos cubanos fueron transportados a Freeport, Gran Bahama, donde serán entregados a los funcionarios de inmigración para su ulterior tramitación.

Migrantes cubanos fallecidos en Panamá

Por otra parte, las migrantes cubanas fallecidas en el accidente de tránsito de Panamá aún no han sido identificadas. "Tenemos 40 personas fallecidas, de estas 25 han sido reconocidas y 11 que hasta la fecha no contamos con su identificación. Tenemos personas no identificadas de Haití, Ecuador, Venezuela, Brasil y Cuba", dijo al medio local Telemetro Reporta la fiscal panameña Melisa Navarro.

La personera del municipio Gualaca (lugar del siniestro), María Eugenia Batista, dijo a otro medio local que "se mantiene comunicación con familiares de Cuba y Camerún" para lograr identificar a las víctimas. Además Batista explicó que este lunes se entregaron tres cuerpos a sus familiares, y ya habían sido entregados el viernes pasado los cadáveres de 15 migrantes: nueve ecuatorianos, dos panameños y cuatro colombianos.

Cuerpos de migrantes cubanos serán repatriados desde Florida

Entretanto, amigos de la familia cubana recién llegada a Miami que fue asesinada la pasada semana, apelaron a la comunidad para recaudar fondos que serán destinados a la repatriación de los cuerpos, reportó el diario El Nuevo Herald.

El caso es investigado por la Policía como un presunto homicidio-suicidio, ya que el supuesto asesino se habría quitado la vida después de disparar a los demás. "Estamos recaudando fondos para enviar estos cuerpos, víctimas de un trágico suceso, al lado de sus seres queridos, done lo que pueda, un peso hace la diferencia. Esperamos su colaboración", dijo Idalmis Cueva, organizadora de la recaudación en Gofundme.

Una portavoz de GoFundMe informó que en solo un día más de 300 personas donaron y rápidamente se recaudaron más de 23.000 dólares. Al mediodía del lunes se superó la meta de 25.000 dólares.

