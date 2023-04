Brasil: Hombre mata a cuatro niños en una guardería

Escenas emitidas por televisión mostraron a padres que lloraban frente a la guardería privada, llamada Cantinho do Bom Pastor. La prensa local informó que el hombre escaló un muro para entrar a la guardería blandiendo el hacha.

Los ataques a escuelas en Brasil eran inusuales, pero han sucedido con mayor frecuencia en los últimos años. La semana pasada, un estudiante en Sao Paulo mató a puñaladas a una maestra e hirió a varios más.

“Que Dios reconforte los corazones de todas las familias en este momento de profundo dolor”, tuiteó el gobernador Mello.

La policía militar y la secretaría de seguridad del estado no respondieron de momento a los pedidos de mayor información de The Associated Press.

Blumenau, una ciudad de 366.000 habitantes es célebre por su festival anual de la Oktoberfest.

FUENTE: Con información de AP