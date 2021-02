Esa solución, entre otras usadas por las personas para hacer sus compras en medio del grave desabastecimiento que sufre la Isla desde antes de la pandemia del COVID-19, es comentada por la letra asegurando que "hay gente que se aprovecha / de tanta necesidad / si malos son los coleros / es malo el que se salpica / es malo el que lo permite / y a todos nos perjudica".

El tema, que desde su estreno en YouTube tiene mas "No me gusta" que "Me gusta" y ha provocado duras críticas en las redes sociales.

Diario de Cuba recopila reacciones:

"Este producto engrosa la lista de bodrios con que el poder en Cuba distrae la atención de los problemas que tiene, ha creado y se niega neciamente a resolver", apuntó en su muro de Facebook el artista Julio Llópiz-Casal."Es socorridísimo insistir en que los coleros son los culpables de que tantos cubanos hoy tengan a duras penas qué llevar de comer a sus mesas (...) Del mismo modo, insisten en decir que los casos de Covid suben porque la gente no se cuida, o que la economía cubana actual se encuentra colapsada (como dijera Abel Prieto el 5 de diciembre pasado ante un grupete de jóvenes artistas) por culpa del embargo y no por causa de la megalítica incapacidad de la administración central del Estado para liberar las fuerzas productivas, dinamizar el sistema y dinamizarse ellos mismos de paso", señaló.

La también artista Janet Batet comentó en la propia publicación: "Naturalizar la cola es ya una aberración grosera y cínica. Echarle la culpa al colero, más de lo mismo: aquello de 'dale al que no te dio'. Desviar la atención. Hacer que la gente busque encausar su genuina frustración contra otra víctima engendrada por el mismo sistema. Qué personajes tan siniestros estos que se prestan para tan mezquino jueguito. Vergüenza ajena. Me pregunto cómo pueden dormir".

"Lo peor es que esta gente vivieron del capitalismo muchísimos años y dudo que en Cuba hayan hecho una cola... son sucios", subrayó Sahily Borrero, en referencia a los años en que Ochoa y "Virulo" residieron en España y México, respectivamente.

La también artista Camila Lobón, activista del 27N, subrayó en su propio muro: "Es terrible eso de banalizar la tragedia al servicio del poder que la causa y a la altura de sus edades, no deberían permitirse semejantes torpezas, cuando no hipocresías. Porque dudo que estos músicos hagan colas. De hacerlas, a menos que estén iluminados o sean masoquistas, sabrían que no hay comicidad alguna en horas, días, meses, años, de vida y trabajo malgastados en malcomer y malvivir".Por su parte, el periodista José Raúl Gallego recordó: "Cuando vayan a llamar 'pagados' a quienes ponen su arte o su trabajo en función de criticar lo que está mal en Cuba, recuerden que este 'himno contra los coleros' y otros temitas similares los patrocina (paga) el Ministerio de Cultura, el Instituto de la Música y la EGREEM (dinero público, de todos nosotros)".