Más de 1.000 cubanos los han regresado este año

LA HABANA.- Bahamas efectuó el viernes la devolución de 38 migrantes irregulares cubanos por el canal aéreo , como parte de los acuerdos migratorios bilaterales establecidos con el Gobierno de la Isla, informó el Ministerio del Interior en una nota publicada por la prensa oficial . Según el comunicado, con este vuelo suman en los primeros 13 días de 2023 un total de nueve operaciones con 1.115 cubanos devueltos a Cuba. Se is fueron repatriaciones marítimas por la Guardia Costera de Estados Unidos con 970 personas ; dos aéreas procedentes de Bahamas con 129 y otra desde Islas Caimán con 16 .

EEUU Migración a Estados Unidos, un caos que no termina

El pasado domingo 8 de enero se realizó por el puerto de Matanzas la mayor devolución de los últimos años por el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos, con 273 personas que habían participado en salidas ilegales del país.

La Habana culpa a Washington del éxodo migratorio más grande de la historia cubana por las políticas establecidos en este sentido y también por el embargo económico.

El régimen exige "una relación migratoria más normal, que incluya las visitas temporales entre los dos países", lo que "contribuiría a disminuir el potencial migratorio y los intentos de entrar a EEUU por vías y prácticas irregulares; al tiempo que favorecería la comunicación entre las familias cubanas".

Tras el abandono masivo de la Isla están la existencia de una crisis sistémica de la sociedad cubana, la falta de libertades para que la gente pueda transformar su realidad y la creación de un puente aéreo entre La Habana y Managua.

Esta no es la primera vez que el régimen evade sus crisis internas de esa manera. La primera vez que lo hizo fue en 1965, y a través del puerto de Boca de Camarioca salieron 5.000 cubanos. En 1980, con el éxodo del Mariel, partieron 125.000, y en 1994, con la denominada Crisis de los Balseros, más de 30.000 personas dejaron la Isla.

La llamada "válvula de escape" abierta por Miguel Díaz-Canel cuando hizo que Daniel Ortega suprimiera el requisito de visa para los cubanos en noviembre de 2021, era funcional hasta hace muy poco. Los cubanos llegaban a Nicaragua, luego a Honduras, después a Guatemala y más tarde a México para finalmente presentarse en la frontera con Estados Unidos. Allí se entregaban a las autoridades.

Esa ruta se complicó con la nueva política migratoria para cubanos, haitianos y nicaragüenses aprobada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Desde el 5 de enero de 2023 los migrantes de esos países ya no son bienvenidos en la frontera estadounidense. Los que no agenden una cita a través de la aplicación CBP One para entregarse, serán devueltos de manera inmediata si son detectados en territorio de EEUU.

FUENTE: DIARIO DE CUBA