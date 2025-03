EEUU: Venezuela y todos los países deben aceptar el regreso de migrantes deportados

La administración de Trump anunció el fin de operación de Chevron en Venezuela argumentando que el régimen de Maduro no ha cumplido con el acuerdo de recibir de manera rápida a los migrantes deportados, tal como se había solicitado.

Además, el régimen no ofreció las condiciones democráticas para las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, cuyos resultados han sido denunciados por fraude.

dictador-nicolas-maduro-junto-al-enviado-especial-eeuu-richard-grenelljpg.jpg Nicolás Maduro y Richard Grenell, enviado de Trump, se reunieron en Caracas, Venezuela, el 31 de enero de 2024 AFP

Desde Caracas, Maduro rechazó la salida de Chevron alegando que "ellos emitieron este tremendo ruido, sin explicación, de manera inexplicable. Nosotros estábamos preparados, ustedes saben que estamos preparados para eso y muchísimo más. Y eso afectó los viajes que teníamos ya programados con nuestros aviones para traernos a nuestros hermanos migrantes", afirmó.

A finales del mes de enero el dictador Maduro recibió al enviado de Trump para misiones especiales, Richard Grenell, en un encuentro en el que el régimen de Caracas aceptó las condiciones de traslado de los migrantes deportados, lográndose la llegada a Caracas de 609 migrantes venezolanos situación irregular en territorio estadounidense.

Sin embargo, en declaraciones transmitidas por el canal del Estado, Maduro afirmó que la decisión del Gobierno estadounidense de eliminar la Licencia General 41, emitida por el expresidente Joe Biden en noviembre de 2022, "ha dañado" las comunicaciones y los vuelos de deportación de venezolanos, que había acordado el régimen con EEUU, tras la visita del enviado especial de Trump, Richard Grenell.

"Ahora tenemos un problemita ahí, porque con eso que ellos hicieron han dañado las comunicaciones que habíamos abierto. Y a mí me interesaba (...) porque yo me quería traer a todos los venezolanos que tienen presos y perseguidos allá injustamente, solo por ser migrantes", justificó Maduro para no repatriar a sus connacionales.

El 4 de marzo la Oficina de Control de Activos (OFAC) formalizó la eliminación de la licencia Chevron y dio un plazo a la petrolera de 30 días para que finalice sus operaciones en Venezuela.

Para Maduro, con la cancelación de la licencia Chevron, EEUU "se dio un tiro en el pie", al considerar que representa una "sanción a una empresa estadounidense que tiene cien años aquí (en Venezuela) trabajando".

FUENTE: Con información del portal VOA