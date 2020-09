En cárcel de Ramo Verde no obedecieron la orden de Maduro

Más tarde, cerca de las 2 de la madrugada Mónica Santamaría transmitió otro video en el que se observa al abogado Guillermo Heredia que también se encontraban en la puerta de Ramo Verde.

https://twitter.com/santamariamonic/status/1300734766145327106 Ejerzo la Defensa de Vasco Da Costa, José Luis Santamaria, Yofran Quintero, Luis Leal, Regulo Garcia Castro y Alonso Mora, todos acusados en Proceso Militar

A esta hora https://t.co/Erd3dCD3I5, espero por sus liberaciones de CENAPROMIL en Ramo Verde pic.twitter.com/byKfVja04k — Monica Santamaria (@santamariamonic) September 1, 2020 Twitter">

https://twitter.com/TAMARA_SUJU/status/1300683509510668289 #Venezuela. A esta hora, 2:30 am en Ramo Verde, El abogado de Vasco Da Costa, Guillermo Heredia y su hermana, Ana María Da Costa, esperan su excarcelación junto a otros familiares de presos políticos en la lista de "liberados". pic.twitter.com/rupmEH4BvD — Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) September 1, 2020

Liberaciones

Luego del anuncio que hiciera en la tarde de este lunes, Jorge Rodríguez poco a poco se fueron conociendo los nombres de los que volverían a sus hogares, unos a seguir cumpliendo su pena, mientras que otros recibieron la libertad plena.

Entre los nombres está Roberto Marrero, jefe del Despacho de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. Marrero salió pasadas las 20:30 de la noche la cárcel capitalina de El Helicoide, que opera en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Llevaba retenido allí desde que fue detenido en un apartamento del este de la capital en marzo del 2019.

El diputado Freddy Guevara, quien desde el 2017 permanece refugiado en la residencia del embajador de Chile en Caracas luego que le abrieron un proceso judicial

"En esta noche de luna llena la libertad es bien recibida digan lo que digan”, dijo a la prensa el jefe de despacho de Guaidó, con el rostro cubierto por un tapabocas y vestido de camiseta blanca y pantalones oscuros, poco después de bajarse de una camioneta del Sebin que lo dejó a las afueras de El Helicoide, en el centro de la ciudad, mientras era recibido entre gritos de alegría y aplausos por sus conocidos.

https://twitter.com/ROBERTOMARRERO/status/1300613840057573377 Roberto Marrero en LIBERTAD!!! pic.twitter.com/HkRYxI3gD1 — ROBERTO MARRERO (@ROBERTOMARRERO) September 1, 2020

Marrero desestimó las críticas que hicieron algunos opositores al indulto de Maduro y que plantearon que los beneficiarios no debían aceptarla, e indicó que “cuando uno esta preso uno está depositado como si fuera mercancía y el que me trajo para acá no me pidió permiso para traerme”.

https://twitter.com/OrlenysOV/status/1300632335218548736 "En el Helicoide recibía acceso a la alimentación con mi familia, tuve comunicación telefónica con bastante regularidad y no fui físicamente torturado ni golpeado", declaró Roberto Marrero (ex asistente de Guaidó), al enterarse del indulto presidencial concedido por Maduro. pic.twitter.com/XbSN8rJp2X — ✽ Orlenys (desde ) (@OrlenysOV) September 1, 2020

Caro fue arrestado en diciembre tras ser liberado meses antes, mientras que Prieto y Geara fueron apresados en marzo en medio de protestas de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, que condenó que el régimen les violara su inmunidad parlamentaria prevista en la constitución. Caro y Prieto habían estado detenidos anteriormente y fueron liberados en el 2018 .

Entre los indultados figuran una veintena de diputados opositores que huyeron del país o se escondieron luego que la Constituyente les retiró la inmunidad para que los tribunales los procesaran por respaldar la fallida sublevación militar de abril del 2019 que encabezó Guaidó.

Ni el dirigente Leopoldo López, quien está refugiado desde el año pasado en la residencia del embajador de España en Caracas y aún tiene pendiente una condena de prisión de más de diez años, ni el expresidente del Congreso, el diputado Julio Borges, que se fue hace dos años a Colombia luego que le abrieron un proceso judicial, recibieron el beneficio presidencial.

Al celebrar la liberación de su mano derecha y otros opositores, el presidente interino Juan Guaidó dijo que “todavía existen cientos de presos políticos tras las rejas de la dictadura que debemos liberar”.

Guaidó, quien ha sido reconocido por casi 60 países, expresó sus reservas sobre la iniciativa de “reconciliación” del régimen alegando que eso solo pasará cuando exista “respeto” al Congreso, se dé una “designación constitucional” del Consejo Nacional Electoral por parte de la mayoría opositora del Legislativo, y vuelvan a “restituir a los partidos e independencia de poderes”.

“La puerta giratoria, en la que entran unos (detenidos) y salen otros, solo parará cuando salgamos de la dictadura”, expresó el político en su cuenta de Twitter.

Capriles optimista

Por su parte, el dirigente opositor y excandidato presidencial Henrique Capriles se mostró más optimista que Guaidó y afirmó en su cuenta de la red social que espera que la medida de Maduro “sea una señal verdadera” . “El camino por la Libertad en Venezuela ha estado lleno de tropelías. Todavía faltan otros presos políticos que siendo inocentes siguen secuestrados por el régimen”, agregó.

De acuerdo a versiones de prensa, Capriles habría participado en conversaciones con régimen para lograr la liberaciones de 386 detenidos que la oposición y organizaciones humanitarias consideran “presos políticos”, pero el político no ha hecho comentarios al respecto.

Nombres de los que recibieron el beneficio en la medida emanada por el régimen.

”— Freddy Guevara

— Mariela Magallanes

— Freddy Superlano

— Américo De Grazia

— Carlos Lozano

— Jorge Millán

— José Guerra

— Richard Blanco

— Tomás Guanipa

— Luis Steffanelli

— Carlos Papparoni

— Juan Andrés Mejía

— Miguel Pizarro

— Rafael Guzmán

— Franco Casella

— Juan Pablo García

— Winston Flores

— José Calzadilla

— Henry Ramos Allup

— Edgar Zambrano

— Luis Florido

— Juan Pablo Guanipa

— Gilber Caro

— Ismael León

— Renzo Prieto

— Tony Geara

— Ángel Betancourt

— Alberto Bodarin

— Alejandro Lizardi

— Lena García

— Eduardo Betancourt

— Luis Daniel Contreras

— Jeimi Sequera

— Jonathan Lucena

— William Cabaña

— Antonio Pérez

— William Aguado

— Hugo Bastidas

— José Luis Santamaría

— Luis Leal

— Régulo Castro

— Vasco Da Costa

— Alonso Mora

— Carlos Aristimño

— Erick Villalaba

— Yorfran Quintero

— José Marulanda

— Rubén González

— Willman Rada

— Vincent Arcas

— Carlos Villa

— Isabel Zambrano

— Mery Moreno

— Carolina Calderón

— Roberto Marrero

— Senaida Lobo

— Wilmer Toro

— Joelkys Frontado

— Daniel Hernández

— Israel Villasana

— Jonathan Escobar

— Julio Flores

— Jesús Franco

— Antonia Turbay

— Enrique Perdomo

— Wilmer Quintana

— Luis Gómez

— Romer Guevara

— Gustavo Bell

— Rafael Gutiérrez

— William Correia

— Deivi Jaimes

— Josué Ortega

— Sergio Termini

— Victor Cilio

— Elio Mendoza

— Mauri Carrero

— Demóstenes Quijada

— Tania Rodríguez

— Andrea Zallago

— Fernando Marcano

— Javier Vivas

— Pedro Pérez

— Giovanni Mesa

— Leonardo Atacho

— Aaron Atacho

— Fabricio Ojeda

— José Pérez

— Andrés Montesino

— Javier Pérez

— Javier Pérez

— Jordi Pérez

— Carlos García

— Yonny Campos

— José Campos

— Jonathan Campos

— Luisa Arriaga

— Marco Aurelio Antoima

— Juan Carlos Torrealba

— Cleiber Oropeza

— Edgardo Parra

— José Ignacio García

— Roberto Suárez

— Nicmer Evans

— Arnoldo Gabaldón

— Oscar Barreto

— Luis Ernesto Aparicio

— José Luis Cartaya

— Ramón Medina

— Emilio Bonanger

— Juan Mata

⁣Fuente: En vivo, VTV.