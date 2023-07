EN VIVO: Candidatos a las primarias se miden en debate

La actividad se llevó a cabo en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y participaron los candidatos: María Corina Machado, Andrés Velásquez, Carlos Prosperi, Freddy Superlano, Tamara Adrían, Delsa Solórzano, Andrés Caleca y César Pérez Vivas. El gran ausente fue el candidato de Primero Justicia, el exgobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, que dijo no estar de acuerdo porque, en su opinión, el evento viene a "profundizar" las diferencias entre los opositores y "no es la respuesta" a los intentos del régimen bloquear las primarias.

La actividad comenzó a las 11:30 am. En el escenario los siete candidatos esperaban expentantes el inicio de las preguntas. Para la interrogante inicial, cada aspirante tenia un minuto y medio para responder. Para el resto de las preguntas, el tiempo de respuesta era de un minuto.

Primera pregunta: ¿Qué tiene usted que decirle a Venezuela?

Andrés Velásquez: tenemos que hacer un esfuerzo para concluir con una estrategia común, en una primaria que esta sometida a todo tipo de asecho, inhabilitaciones, persecuciones, violencia, limitaciones a la libertad de Expresión.

Carlos Prosperi: este encuentro tiene que ser el primer paso de lo que tiene que ser la reconciliación del pueblo de Venezuela. Es momento de apartar cualquier tipo de diferencia. (…) El enemigo de Venezuela tiene 24 años encriptado en Miraflores, hoy el compromiso tiene que ser con cada uno de los venezolanos".

Freddy Superlano: mientras estamos aquí reunido, el Tribunal Supremo de Justicia o cualquier otro laboratorio de la dictadura está tratando de ejecutar contra está iniciativa. La dictadura ha tratado de solapar una realidad que nos arropa todos los días. Mis compañeros y yo hoy venimos ha brindarle al país una visión de país de la que todos soñamos, de esa Venezuela que puede ser posible.

María Corina Machado: le he ofrecido a Venezuela orden, plata y familia. Orden para protegerte y no para matraquearte. Plata, que vas a poder vivir de tu trabajo, no de migajas, si quieres un negocio prepárate, que vamos a traer miles de inversiones, privatizando empresas arruinadas, incluyendo a PDVSA. Familia que vamos a reunificar a familias.

Delsa Solórzano: es mucho lo que hemos sufrido a lo largo de este cuarto de siglo de dictadura, son muchas las violaciones a los derechos humanos, son muchos aquellos que han perdido la vida, por ello hoy nosotros tenemos tres ejes de campaña: reconciliación, es necesario que haya justicia. Recuperación económica con mucha inversión privada que este basada en seguridad jurídica y finalmente la reconstrucción institucional del país, para que haya plena garantía de derechos humanos.

Andrés Caleca: estamos en presencia de un enemigo formidable, un enemigo que no tiene ningún empacho de utilizar las armas de la Republica y el erario de la nación para mantenerse en el poder a cualquier costo, en medio de una tragedia inimaginable, por los venezolanos. Tienen todo ese poder, pero ya no tienen votos, allí está su debilidad, allí los tenemos que enfrentar, atacar y derrotar.

Tamara Adrián: Venezuela no necesita políticos, Venezuela necesita estadistas, los políticos se pelean por media manzana podrida en un salón, mientras que el estadista busca construir un país en el que todos puedan encontrar la prosperidad y el futuro. Cada una de las personas que está aquí ha subido su estatura de político a estadista.

César Pérez Vivas: proponemos un cambio profundo del modelo político, cultura que tenemos en Venezuela, para eso pongo al servicio mi trayectoria como servidor público de Venezuela.

Tensión por las primarias

El debate, el primero que realizan los candidatos a las primarias, se da en un momento en el que existe tensión en el país respecto al tema de la consulta opositora. En días pasados, la Contraloría General informó de la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 15 años de la candidata María Corina Machado, quien lidera las encuestas de intención de voto.

La Contraloría argumentó que Machado formó parte del gobierno interino de Juan Guaidó, a quien el régimen señala de usurpación de funciones y corrupción. Asimismo, la institución señaló que las declaraciones patrimoniales de Machado cuando fue legisladora presentan inconsistencias. La candidata dejó de ser diputada de la Asamblea Nacional en 2014 y fue una crítica severa del gobierno de Guaidó.

maria corina machado La líder opositora María Corina Machado habla con sus simpatizantes después de inscribirse para participar en las elecciones primarias de la oposición. AP/ARIANA CUBILLOS

Desde diversos sectores ha habido pronunciamientos que alertan que la medida contra Machado puede ser aplicada por el régimen al resto de candidatos y se han establecido comparaciones con las actuaciones del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.

Igualmente, la inhabilitación ha sido condenada y rechazada por la comunidad internacional.

Dirigentes chavistas como Diosdado Cabello, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional ilegítima, y el propio Maduro han asomado que las primarias podrían no realizarse.

El lunes, Luis Ratti, candidato independiente, que es considerado operador del régimen, acudió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por Maduro, para introducir un recurso ante la Sala Electoral que solicita la suspensión de las primarias, porque "están creando caos en el país".

Las primarias "se están convirtiendo en un instrumento para que María Corina Machado llame y convoque al caos en el país", dijo Ratti.

Mientras tanto, la Comisión Nacional de Primarias (CNdP) informó que más de 217 mil venezolanos en el exterior se inscribieron para participar en la consulta a través de la página web creada para ese fin, luego que el lunes al mediodía, hora de Venezuela, se cerrara el plazo para la actualización de datos.

Las primarias de la oposición están pautadas para el venidero 22 de octubre y será un proceso "autogestionado" por la CNdP, luego que el régimen forzara la renuncia de los directivos del Consejo Nacional Electoral (CNE), con quienes la oposición venía negociando para contar con el apoyo técnico y logístico requerido para la consulta.

