Guaidó: "La Consulta Popular movilizó la esperanza en Venezuela"

"Lo de este sábado fue heroico. La participación de un pueblo que alzó la voz a pesar de que no tiene comida, no hay medicina. Que vive bajo la censura de la dictadura y la represión, aún así se movilizó a lo largo y ancho de Venezuela, y también en todos los países del mundo donde hay un venezolano. Quiero felicitarlos porque no cayeron en la trampa".