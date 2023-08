De acuerdo a la investigación, en 2011 Coriat, que es dueño de la joyería de lujo Daoro, en Caracas, vendió 250 relojes Rolex (oro y acero), Cartier, Chopard y Breguet por más de $5,5 millones al exviceministro de Energía y Petróleo de Chávez, Nervis Villalobos, que pagó al joyero 1,5 millones de dólares; al empresario venezolano Diego Salazar, quien es primo del exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, quien pagó cuatro millones de dólares, y a Javier Alvarado, también exviceminisro de Energía y Petróleo y director entre 2007 y 2010 de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), quien transfirió al joyero 141.480 dólares, según un informe reseñado por el diario español El País.

Villalobos, Salazar y Alvarado son investigados en Andorra por presuntamente ocultar más de $2.000 millones en PDVSA en la Banca Privada d'Andorra. Estas tres personas dijeron que dichos ingresos fueron producto de los honorarios recibido por asesorías a empresas. Sin embargo, investigaciones han revelado que esas asesorías nunca se realizaron.

Un informe de la Uifand, de septiembre de 2020, reveló que Coriat recibió el dinero a través de 18 depósitos realizados a través de traspasos internos (que no dejan rastro) por un total de $5.5 millones. En la declaración que hizo Coriat a la BPA sobre el origen de los fondos, el joyero dijo que su negocio facturaba $7 millones. Además, Coriat informó que recibiria fondos de otros clientes de la BPA como Villalobos, Salazar, el magnate de los seguros, Omar Farías y el exdirector de Producción de PDVSA, Luis Carlos Parada, entre otros.

La Uifand sospecha que esas ventas se hicieron para blanquear dinero de los exfuncionarios chavistas. Resaltaron que las facturas no especificaban las referencias de los relojes ni sus certificados de autenticidad.

“Una empresa que se dedica a la asesoría energética, Josland Invesment S. A. (sociedad panameña de Villalobos), compra 32 relojes de lujo por 1.185.900 dólares (un millón de euros). Las operaciones que emplean este tipo de compras de productos de lujo han sido utilizadas históricamente para el blanqueo de capitales debido a que es un producto que raramente pierde valor en el transcurso del tiempo”, señaló el informe de la Uifand.

En la cuenta del joyero venezolano también encontraron una transferencia de $375.580 desde la sociedad Tradequip Services and Marine Inc, con cuenta en el Bank of America, vinculada a Roberto Enrique Rincón, detenido en 2015 en Estados Unidos por blanqueo de capitales de PDVSA.

Coriat dejó de utilizar su cuenta en la BPA antes de que el gobierno de este principado interniniera el banco en 2015, luego de que EEUU avisaran que estaba siendo usado para blanquear fondos. BPA cerró la cuenta de Coriat en 2014 por falta de actividad.

FUENTE: EL NACIONAL/El País