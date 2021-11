Joyero afín al régimen es investigado por lavado de dinero

De acuerdo a la investigación, en 2011 Coriat, que es dueño de la joyería de lujo Daoro, en Caracas, vendió 250 relojes Rolex (oro y acero), Cartier, Chopard y Breguet por más de $5,5 millones al exviceministro de Energía y Petróleo de Chávez, Nervis Villalobos; al empresario venezolano Diego Salazar, quien es primo del exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez y a Javier Alvarado, también exviceminisro de Energía y Petróleo.

Villalobos, Salazar y Alvarado son investigados en Andorra por presuntamente ocultar más de $2.000 millones en PDVSA en la Banca Privada d'Andorra. Estas tres personas dijeron que dichos ingresos fueron producto de los honorarios recibido por asesorías a empresas. Sin embargo, investigaciones han revelado que esas asesorías nunca se realizaron.

Un informe de la Uifand, de septiembre de 2020, reveló que Coriat recibió el dinero a través de un depósito abierto a nombre de su sociedad instrumental Golson Ltd, radicada en Tórtola, capital de las Islas Vírgenes Británicas.

La Uifand sospecha que esas ventas se hicieron para blanquear dinero de los exfuncionarios chavistas. Resaltaron que las facturas no especificaban las referencias de los relojes ni sus certificados de autenticidad.

En la cuenta del joyero venezolano también encontraron una transferencia de $375.580 desde la sociedad Tradequip Services and Marine Inc, con cuenta en el Bank of America, vinculada a Roberto Enrique Rincón, detenido en 2015 en Estados Unidos por blanqueo de capitales de PDVSA.