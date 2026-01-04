domingo 4  de  enero 2026
Juan Escalona, edecán de Chávez y Maduro, entre los militares fallecidos en operación de EEUU

En el Hospital Dr. Carlos Arvelo de Caracas se habrían atendido más de 60 militares heridos y se reportaron varios fallecidos. El régimen no ha dado cifras

En medios pro oficialistas, se señala que el capitán Juan Escalona, del anillo de seguridad de Nicolás Maduro, habría fallecido tras un procedimiento quirúrgico de carácter reservado

Cuenta de Juan Escalona en X
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Durante la Operación de Resolución Absoluta desplegada por Estados Unidos para la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa, fallecieron varios militares de la custodia presidencial. Aunque no se han dado cifras exactas, extraoficialmente, se señala dentro de los muertos al capitán Juan Francisco Escalona Camargo, quien fuera edecán de Hugo Chávez, y también del anillo presidencial más cercano a Maduro.

En el periódico oficialista Ciudad Caracas publicaron una nota informando del fallecimiento de Escalona Camargo. Sin embargo, atribuyeron la muerte a " un procedimiento quirúrgico de carácter reservado. Hasta el momento, no se han emitido reportes médicos oficiales ni declaraciones institucionales que precisen las causas exactas del hecho".

Este domingo, el ministro de Defensa, General en Jefe Vladimir Padrino López, señaló que los militares estadounidenses mataron a gran parte de los escoltas del dictador venezolano. Dijo que se llevaron a Maduro "luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad".

El periódico The New York Times informó, el 3 de enero, que serían 40 los militares fallecidos durante la operación ordenada por el presidente Donald Trump. El medio atribuyó el reporte a un funcionario del régimen. Medios venezolanos hablan de muertos en varias unidades de la Fuerza Armada Nacional, pero principalmente en el complejo militar de Fuerte Tiuna, de donde fueron extraídos Maduro y Cilia Flores.

Portales locales publicaron una lista de, al menos, 25 uniformados fallecidos, la mayoría jóvenes y de rangos bajos.

Heridos en la operación

De acuerdo con Infobae, en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo de Caracas se habrían atendido más de 60 militares heridos y reportados varios fallecidos.

En el caso del Hospital Militar “Dr. Vicente Salias Sanoja”, ubicado en Fuerte Tiuna, habría recibido más de 30 militares heridos.

FUENTE: Con información de Ciudad Caracas/TalCual/ Infobae

