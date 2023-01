Maduro duda ir a Argentina por temor a ser detenido

La integrante del partido opositor Pro, Patricia Bullrich, anunció que solicitó a la DEA la captura de Maduro de "forma inmediata", si llega a Argentina. Bullrich argumentó su solicitud diciendo que "hay un pedido de captura a Maduro por la participación en el Cartel de los Soles. Ese es un acuerdo que tiene Argentina con Estados Unidos, firmado en 1998 (…) si alguien en Argentina denuncia que una persona buscada en EEUU está aquí, las oficinas de la DEA en Argentina pueden operar en relación a la detención de la persona que tiene pedido de captura y ser extraditada a EEUU”, dijo Bullrich a una radio de su país.

En 2020, EEUU acusó a Maduro por narcotráfico y ofreció una recompensa de $15 millones a quien ofrezca información que de con su captura.

No obstante, la visita de Maduro a Argentina responde a una invitación oficial de la Presidencia de Alberto Fernández, lo que le otorga "inmunidad" según lo establece la Convención de Viena, explicó el abogado Tomás Farini Duggan, miembro del Foro Argentino por la Democracia en la Región (Fader).

Informó el portal del diario argentino Clarin que la reunión entre Lula y Maduro figuraba en la agenda oficial del mandatario brasilero, pero se conoció que el segundo pidió que fuese suspendida.

En una entrevista que concedió el presidente Alberto Fernández al diario brasilero Folha de Sao Paulo, publicada este lunes, el Jefe de Estado ratificó la asistencia de Maduro de quien dijo que "está más que invitado".

Pasado el mediodía de este lunes, la prensa de Argentina informó que el avión de Maduro no había salido a Buenos Aires a la hora prevista y que su canciller, Yván Gil, ya había aterrizado en Argentina con otros tres diplomáticos venezolanos, pero Maduro no llegó en ese vuelo.

En una rueda de prensa que ofrecieron Fernández y Lula Da Silva en horas de la tarde no ofrecieron información precisa sobre si Maduro arribará o no a Buenos Aires.

"No tengo noticias de que el presidente Maduro no viene", sostuvo Fernández; "no sé si Maduro va a venir, pero se me informó que quizás no venga", dijo Lula, por su parte.

Fuentes del Poder Ejecutivo argentino dijeron que no tenían información sobre si la visita de Maduro se efectuará o no.

"Lo que se suspendió es su bilateral esta tarde con Brasil, pero más allá de eso puede llegar en cualquier momento”, apuntaron, aunque también afirmaron que el dictador aún está a tiempo de llegar para la cumbre si el vuelo parte de Caracas en la noche de este lunes.

"Venezuela es parte de la Celac y Maduro está más que invitado. Hasta donde sé, vendrá”, dijo ayer el presidente Alberto Fernández.

A principios de mes, Maduro suspendió a última hora su viaje a Brasil para la toma de posesión de Lula.

Rechazan visita de Maduro

En los días previos a la cumbre, el anuncio de la visita de Maduro a Buenos Aires generó rechazos de varios sectores que cuestionan que se reciba a un dictador acusado de delitos de lesa humanidad.

El expresidente Mauricio Macri se refirió a la presencia de Maduro y de Miguel Díaz-Canel. Macri expresó que es una "vergüenza" la presencia de ambos en Argentina porque implica vincular al país con otros donde hay persecución, violaciones a derechos humanos, narcotráfico, presos políticos y elecciones fraudulentas.

"La bienvenida a estos dictadores no la organizamos nosotros los argentinos, sino un gobierno que languidece en su mediocridad, uno que pronto se llevará el desgraciado honor de haber sido el peor gobierno de la historia de la democracia de nuestro país", publicó Macri en la red social Facebook.

El Foro Argentino para la Democracia en la Región (Fader), encabezado por el el diputado nacional Waldo Wolff (Pro), impulsó una denuncia tanto contra Maduro como sus pares de Cuba, Miguel Mario Díaz-Canel, y de Nicaragua, José Daniel Ortega. Posteriormente, un abogado penalista amplió la denuncia en tribunales y pidió que el dictador sea citado a indagatoria por violación a los derechos humanos.

Asimismo, la integrante del partido opositor Pro, Patricia Bullrich, solicitó a la DEA la captura de Maduro de "forma inmediata". Bullrich argumentó su solicitud diciendo que para Argentina "es muy importante luchar contra los políticos involucrados en organizaciones criminales; esta colaboración es por el bien de nuestras democracias".

Otra organización que manifestó "su profunda preocupación" por la visita de Maduro fue la Coalición Cívica ARI.

"No podemos con nuestro silencio avalar regímenes que no respetan la voluntad popular, los derechos de las minorías, ni permiten la pluralidad política y la diversidad y libertad en materia de género, así como la división de poderes, la existencia de justicia independiente y que apoya tácitamente las violaciones a la integridad territorial de los estados”, declaró en un comunicado, en el que también dijo que "los ataques a las instituciones democráticas de sectores extremistas, los autoritarismos, los ataques a la prensa libre y la persecución a opositores debe ser repudiado por todos los gobiernos democráticos de la región”.

Y el domingo, exiliados venezolanos protestaron frente al hotel donde se hospedará Maduro en Buenos Aires, por su presencia en el país.

FUENTE: Con información de Clarin / La Nación / El Nacional