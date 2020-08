El derrame de petróleo que desde el 22 de julio aproximadamente cubre un tramo de la costa caribeña de Venezuela amenazando a dos estados con vasto ecosistema y vida silvestre, es la mayor fuga de hidrocarburos sobre el mar de esa nación en dos décadas, reveló este diario sobre la base de análisis estadísticos.

Los expertos estiman que un promedio de 26.700 barriles de crudo detectados a partir del 22 de julio desde el estatal complejo refinador El Palito en el estado Carabobo, al centro-norte del país, es lo que está causando el derrame.

La zona afectada en este momento es Golfo Triste (estados Carabobo y Falcón) cuya diversidad en ecosistemas tropicales como manglares, arrecifes coralinos y pastos marinos, son de alta fragilidad ambiental, explicaba Deborah Bigio, directora ejecutiva de FUDENA, una organización venezolana que desde 1975 se dedica a la conservación de la naturaleza.

Los primeros datos técnicos de esta nueva tragedia fueron provistos de forma independiente por el profesor Eduardo Klein, del Laboratorio de Sensores Remotos de la Universidad Simón Bolívar en Caracas.

Klein dijo este domingo que las imágenes satelitales que observó el fin de semana muestran que de nuevo hay otra fuga de hidrocarburo en la zona afectada, si es que la anterior no dejó de fluir, ya que las últimas capturas de satélite mostraban que el derrame había mermado o desaparecido.

“Otra imagen del 20 de agosto. Clara evidencia de que la refinería #elpalito sigue chorreado y no hay ningún tipo de estructura de control del derrame en el mar”, escribió Klein en su cuenta de la red social Twitter @diodon321.

Greenpeace a distancia

La organización ecologista Greenpeace informó que no podrá pronunciarse sobre el derrame de hidrocarburo en Venezuela debido a que no tienen presencia técnica en el país suramericano y esto le impide un estudio directo del caso.

El Diario Las Américas solicitó una entrevista con la presidenta del grupo ecologista internacional Jennifer Morgan, pero uno de los portavoces del movimiento destacó que la representante no podía asumir posición sobre la situación venezolana.

“Lamentablemente, en este momento, Jennifer (Morgan) no podrá comentar sobre temas ambientales en Venezuela. Entendemos la difícil situación en el país, especialmente con el derrame de petróleo allí en este momento, pero como no tenemos una oficina en esa nación, no podemos comentar las particularidades de la situación allí”, expresó a través de un correo el editor de contenido de Greenpeace International con sede en San Francisco, Diego Gonzaga.

Entre 2010 y 2018 la petrolera venezolana derramó al menos 866.000 barriles de petróleo al medio ambiente, según un reporte del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA).

Una revisión de los Informes de Gestión de PDVSA entre 2010 y 2016 hecha por DIARIO LAS AMÉRICAS revela que lo ocurrido ahora se presenta como el mayor vertido de petróleo sobre el mar en costas venezolanas en 20 años, una crisis que ha estado bajo perfil por el silencio gubernamental y la estricta cuarentena por el coronavirus.