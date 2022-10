"La gente es susceptible a eso, y dice 'no voy a recibir ninguna ayuda del Estado venezolano y me voy a morir de hambre, así que mejor me voy con esta gente'", dice el informe, reseñó El Pitazo.

De esa manera, la guerrilla colombiana ha "llenado sus filas de reclutas venezolanos, construyendo redes políticas y ganando apoyo en las comunidades venezolanas".

El informe se elaboró sobre la base de unas 300 entrevistas a líderes comunitarios, defensores de derechos humanos, periodistas, fuentes policiales, militares y políticas.

El documento afirma que la guerrilla "controla intereses criminales multimillonarios. Desde la desmovilización de las FARC, las investigaciones de InSight Crime en Venezuela han descubierto pruebas de que la guerrilla se beneficia del tráfico de drogas, la minería ilegal, el contrabando y la extorsión en al menos ocho estados del país".

Esos estados son: Zulia, Táchira, Apure, Barinas, Guárico, Amazonas, Bolívar y Anzoátegui.

Los guerrilleros imponen sus leyes de convivencia en estas regiones e incluso tienen incidencia es los asuntos políticos.

"Hoy en día, cualquiera que viva en la frontera tiene que estar dispuesto a mantener relaciones con los grupos armados de allí. Es una obligación, no importa lo que quieras hacer", dijo un líder político de un estado fronterizo.

De acuerdo con el informe, el ELN intervino en las zonas fronterizas de Venezuela en el estado Táchira, para incentivar a los electores a votar por Freddy Bernal en las elecciones regionales de 2021.

"Hacían reuniones para organizar a la gente para que votara por Bernal, siempre hablaban de que la gente tenía que votar por el ‘comandante Bernal", dijo un funcionario municipal del norte de Táchira, quien pidió permanecer en el anonimato por razones de seguridad.