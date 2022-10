Omara Ruiz Urquiola intenta retornar a Cuba por tercera vez

La exprofesora del Instituto Superior de Diseño de La Habana y crítica del régimen cubano hizo un segundo intento de retorno el pasado 12 de julio, que en su momento no hizo público, pero de manera idéntica a como le sucedió la primera vez, le impidieron abordar el avión.

''Desde que supe que no me dejaban entrar he presentado quejas por mediación de familiares y amigos a la Fiscalía General de la República y al Ministerio del Interior, pero la Fiscalía, en franca violación de la ley, se ha negado a dar una respuesta después de los 60 días hábiles que tienen para responder. El Ministerio del Interior no se ha pronunciado'', comentó la activista.

Ruiz Urquiola viajó a Estados Unidos para recibir atención médica el 23 de enero del pasado año, después que la atención requerida para un padecimiento que sufre hace años le fuera negada en la Isla. Fue ese el cuarto viaje que realizó a ese país, y tras cada uno de los anteriores siempre había regresado a su casa en La Habana.

''Todas las respuestas que le han dado a mi familia son de manera verbal, donde reiteran que por el momento ''tengo prohibición de entrada al país''', subrayó la activista.

''Cuando mi prima preguntó al funcionario que la atendió en la Dirección General de Inmigración y Extranjería por qué no me dejan entrar y quién ordena eso, los funcionarios no le respondieron'', acotó.

''Mi próximo paso será presentar una demanda contra el Ministerio del Interior, específicamente contra su ministro, y contra la Fiscalía General de la República, porque yo tengo que tener una respuesta formal y por escrito de las razones de por qué no puedo entrar. No puede ser verbal eso de que ellos me dejan entrar cuando les parezca'', adelantó Ruiz Urquiola.

El caso de Omara Ruiz Urquiola no es el único. En febrero pasado la activista e historiadora del arte Anamely Ramos se vio impedida de retornar a Cuba aún cuando había permanecido fuera del país dentro del término establecido por la Ley de Migración para no ser considerado por el Gobierno como una ''emigrante".

Aunque desde sus inicios ha sido práctica habitual del régimen castrista negarle la entrada a su país de origen a muchos de sus nacionales por razones políticas, desde la puesta en vigor en 2013 de la nueva Ley de Migración, de manera habitual los opositores y activistas de derechos humanos habían podido retornar a Cuba de sus viajes al extranjero.

Los abogados y especialistas en Inmigración consideran la nueva práctica del régimen de negar la entrada de manera selectiva a activistas y opositores, aún violando su propia legislación migratoria, como una ''aberración".