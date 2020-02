Padre de niña fallecida en derrumbe en La Habana sale a las calles para pedir justicia

En declaraciones al portal ADN Cuba, Valdés explicó que "hace 24 días que mi niña falleció y nadie de este país, nadie de este gobierno ha sido capaz de acercarse a ninguna de las tres familias. Con este cartel voy a caminar las calles pidiendo justicia para mi hija y lo repito: no me importa lo que me pase porque es mi hija, si me matan me van a hacer un favor, si me encierran voy a hacer que me maten y si me desaparecen apareceré como el ave fénix".

Félix Modesto caminó por varias calles de La Habana, e incluso por algunas construcciones en peligro de derrumbe, como señal de protesta.

"No entiendo cómo pudieron invertir tantos millones en la cúpula del Capitolio con estos edificios cayéndose. Solo piensan en ellos", agregó.

A finales de enero, familiares de las tres niñas fallecidas denunciaron que el gobierno les ofreció 350 pesos (12 dólares) de indemnización por este lamentable caso.

Desde el primer momento, dicho portal informó sobre el derrumbe, y confirmó las muertes de las niñas María Karla Fuentes y Lisnavy Valdés Rodríguez, y Rocío García Nápoles, por medio de un video emitido desde el propio lugar por un vecino que recorrió las calles adyacentes al lugar y habló con personas sobre el accidente.

En un video publicado en Facebook se ve al hombre recorriendo las calles hasta que fue detenido por la policía.

De hecho, durante la transmisión, comentó que más bien las autoridades cubanas habían cercado las cuadras adyacentes al lugar del accidente, tratando de evitar no solo que curiosos penetraran el perímetro, sino que personas como él grabaran imágenes sobre el hecho.

Posterior a esto, cubanos de a pie han comenzado a denunciar en las redes sociales lugares en La Habana donde se observan edificios, casas o estructuras frágiles que pudieran causar muertes.

Otras iniciativas llaman a las personas a reportar esos lugares para realizar una especie de inventario ciudadano sobre los sitios que representan un peligro.