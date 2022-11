Este periodista y opositor al régimen es el nieto mayor de Blas Roca Calderío, quien fuera líder del Partido Socialista Popular y delegado a la Asamblea Constituyente de 1940; fundador del Partido Comunista de Cuba en 1965; presidente de la Comisión Redactora de la Constitución de 1976 y primer presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (1976-1981).

Valle Roca estaba al frente de la plataforma Delibera, fue arrestado el 15 de junio de 2021 y acusado de grabar un video del momento en que activistas opositores lanzaban octavillas con frases martianas en una céntrica calle habanera. Su delito puede considerarse ilegal solo en el contexto de una dictadura. Por su desempeño, siempre ha sido calificado por los represores como un reportero ‘incómodo’ para el castrismo. Ha sido blanco de acoso y golpizas por parte de agentes de la policía política en diversas ocasiones.

Su esposa, la activista Eralidis Frómeta, reiteradamente ha denunciado que las autoridades se han negado a brindarle asistencia médica a Yuri, cuyo estado de salud continúa deteriorándose en el centro penitenciario. Asegura que su esposo presenta fallas renales, descontrol de la presión arterial, problemas pulmonares, pérdida de dientes, lesiones en la piel y constantes hinchazones en los pies.

Durante el último mes, contó a DIARIO LAS AMÉRICAS, “le salieron siete granos, una especie de tumores, en la parte trasera de la cabeza, pegado al cerebro. Cuando le salió el primero me dirigí a la Seguridad del Estado para que fuera tratado por especialistas, porque si la policía política no da la orden, de la cárcel no pueden moverlo. Comenzaron a darle Cefalexina. Pero a los quince días, sin haberse curado el primer furúnculo, ya tenía un segundo y luego fueron saliendo otros hasta llegar a siete, que se le han inflamado y provocado fuertes dolores y calambres. De nuevo fui a la Seguridad del Estado. De momento, una doctora de la prisión, con muy mal carácter y en mala forma atendió a Yuri. Revisó superficialmente los granos y le recetó otro antibiótico, Ciprofloxacina".

El periodista e ‘influencer’ Juan Juan Almeida, radicado en Miami, amigo de la infancia de Yuri, además de hacerle llegar medicamentos, jeringuillas, guantes, gasa y esparadrapo, ha sido un portavoz de su caso. "Tanto Yuri como yo estamos muy agradecidos a Juan Juan y a otros cubanos del exilio", dijo Eralidis, quien precisó que los problemas de salud de Yuri comenzaron cuando se encontraba detenido en una celda tapiada de Villa Marista, cuartel de la policía política, a raíz de una huelga de hambre de 17 días para exigir su liberación.

El ayuno prolongado le ocasionó fallas renales y otras secuelas que no fueron debidamente atendidas, excepto en febrero de 2022, cuando fue examinado por un especialista en el Hospital Nacional, que entonces aseguró que los problemas renales de Yuri habían desaparecido, pero le diagnosticó un reforzamiento en los pulmones que aún persiste. Un deterioro progresivo de la salud de Valle Roca.

Gracias a las continuas denuncias de Eralidis, publicadas en medios independientes dentro y fuera de la isla, el martes 8 de noviembre, Frómeta posteaba en su Facebook: "Acabo de saber que a mi esposo le exprimieron todos los granos que le salieron pegados al cerebro. Me comentó que le habían sacado bastante humor y rebasó la fiebre". Al dar la noticia, el sitio Cubanos por el Mundo recordaba que Yuri había advertido que podría tomar medidas extremas en caso de que las autoridades carcelarias le siguieran negando la atención médica y subrayaba que "todo parece indicar que luego de tanta insistencia, su petición finalmente fue escuchada".

Un par de días antes, desde el Combinado del Este, cárcel habanera de máxima seguridad, había manifestado su agradecimiento al señor Oscar Arias, ex presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz: "Es un honor que me haya apadrinado para darme visibilidad internacional. Me siento muy emocionado y muy halagado de ser el ahijado de una personalidad tan eminente y correcta”.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) incluyó la situación del prisionero político cubano en un documento aprobado el 30 de octubre en la 78 Asamblea General celebrada en Madrid. El régimen ha intentado canjear la sanción penal de Yuri por un exilio forzoso. Similar canje ha pretendido hacer con los artistas independientes Maykel ‘Osorbo’ Castillo y Luis Manuel Otero, encarcelados desde mayo y julio de 2021, respectivamente.

La respuesta de Lázaro Yuri Valle Roca fue tajante: “Solo muerto me podrán montar en un avión. No voy a acceder a chantajes”.