Plataforma Unitaria culpa a Maduro de obstaculizar postulación de candidatura unitaria

"Nicolás Maduro no permitió la postulación de la candidatura unitaria. Nunca se nos permitió el acceso al sistema de postulaciones. Desde el mismo día jueves 21 de marzo, a las 6 am, hemos intentado sistemáticamente el acceso al sistema y no fue posible. Exigimos que se restituya el plazo para postular que es nuestro derecho", subrayó la Plataforma Unitaria a través de sus redes sociales.