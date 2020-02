Hernández Sotolongo que radica en esa nación sudamericana, al llegar de visita a su país natal, Cuba, fue informado por las autoridades isleñas de que se encuentra en una lista de cubanos ‘regulados’ por disentir de la dictadura.

DIARIO LAS AMÉRICAS logró entrevistar vía telefónica al joven ingeniero informático, que es residente legal de Uruguay desde 2017.

Una carta que él mismo entregó este jueves en la Dirección Nacional de Inmigración y Extranjería de Cuba, en Cienfuegos, en la que pide una explicación con relación a su caso, obtuvo esa respuesta sobre el tiempo que tendría que esperar para su eventual retorno a Montevideo.

“Eso fue verbal, al documento que les llevé no le pusieron ningún cuño oficial, por lo que no creo que me vayan a dar una respuesta por escrito”, afirmó.

A Hernández Sotolongo se le impidió su salida de Cuba el pasado sábado 15 de febrero, cuando se disponía a regresar a Uruguay, junto a su esposa Caridad Romero. Desde entonces, el activista se ha dirigido a diferentes oficinas del régimen y ha enviado una serie de comunicaciones, que no han tenido las respuestas esperadas.

“Tú sabes que nosotros podemos prohibirte la salida de Cuba, si sabemos que tú pretendes hacer manifestaciones en Uruguay”, dijo a Hernández Sotolongo el encargado de la oficina de Inmigración en Cienfuegos, a quien el opositor visitó el pasado lunes en busca de una solución al problema que atraviesa.

Hernández Sotolongo es integrante del movimiento Somos+, que lidera el opositor Eliécer Ávila, y en diferentes ocasiones ha reclamado el respeto a los derechos humanos en Cuba, con protestas frente a la embajada castrista en Montevideo.

Al activista le preocupa que si transcurre un tiempo muy extenso podría perder su trabajo en la compañía de servicios informáticos a la que presta sus servicios como ingeniero. “Pero yo estoy más preocupado por mi esposa, y el futuro que hemos creado juntos”, apuntó.

Una campaña en la plataforma Change.org inició el proceso de recolección de firmas para exigir al régimen cubano que permita la salida del activista.

La iniciativa es liderada por el activista cubano Lázaro Mireles, residente en España, quien expone en su petición que "Lidier se convertía así en uno de los más de 200 'regulados' en Cuba, donde el régimen insiste de esta manera en su política violatoria de los derechos humanos".

Esta nota será ampliada en nuestra edición impresa del fin de semana y en nuestro portal digital.