Seguidamente, los opositores exigieron respeto a los venezolanos y exhortaron al gobierno colombiano a trabajar de forma imparcial para encontrar una solución a la crisis humanitaria de Venezuela.

"Exigimos al gobierno de Colombia y a su embajador respeto a todos los venezolanos y exhortamos a trabajar de manera imparcial en la solución pacífica de la crisis humanitaria que vive Venezuela, en beneficio de todos los venezolanos y también de la hermana República de Colombia”, agregaron.

En una entrevista que Benedetti concedió al portal informativo Efecto Cocuyo, el embajador colombiano se refirió a Guaidó como un "huevón" y "pendejo".

"Veo que (Juan) Guaidó me atacó… Este huevón, ¿qué me va a atacar? ¿Qué es lo que le pasa?", dijo el diplomático durante la entrevista cuando se le preguntó por los cuestionamientos que le hiciera el presidente encargado antes de que él llegara a Venezuela para presentar sus cartas credenciales al régimen de Maduro.

Posteriormente, Benedetti afirmó que cuando llegó a Venezuela "venía picado de culebra,,, y vi que él no era nadie. Y como siempre me pareció un pendejo , no ahora sino de cuando era senador".

Al consultársele si estaba dispuesto a reunirse con representantes de la oposición venezolana, también descalificó a los adversarios de Maduro.

"En la oposición son como 20 opositores y todos se creen 20 jefes", manifestó.

Anteriormente, en una entrevista con la revista colombiana Semana, Benedetti había dijo que "Juan Guaidó no existe ni aquí (Colombia) ni allá (en Venezuela)".

Asimismo, en septiembre, Benedetti publicó en Twitter un tuit en el que calificó de "chistosa" a la oposición venezolana.

Benedetti, quien fue presidente del Senado de Colombia, fue designado embajador para Venezuela por el presidente Gustavo Petro, luego de siete años sin embajadores.