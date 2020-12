Régimen cubano dice estar "dispuesto" hablar con Biden, pero sin "ceder"

Según Díaz-Canel, el fracaso de la política norteamericana es "rotundo y notorio", así lo expresó durante un discurso ante el Parlamento cubano donde criticó que se quiera obligar a Cuba a ponerse "de rodillas" con medidas como las adoptadas bajo la Administración del presidente Donald Trump, entre ellas los límites a las transacciones o la aplicación de la Ley Helms-Burton.

La administración Trump ha sancionado al régimen cubano por su complicidad con el régimen venezolano de Nicolás Maduro, sistemáticas violaciones de derechos humanos en Cuba, y corrupción.

"El bloqueo económico es legalmente insostenible. Ningún gobernante pudiera justificar éticamente que una superpotencia someta durante años a una nación relativamente pequeña", dijo el designado, según la prensa oficial. La Habana estima que dicho bloqueo le ha provocado pérdidas anuales superiores a los 5.000 millones de dólares.

Díaz-Canel ha asumido que Cuba y Estados Unidos tienen diferencias, pero no cree que el país tenga derecho a meterse en cuestiones internas, algo que debería quedar claro, en su opinión, en caso de futuras negociaciones. "En lo que no cederemos ni un ápice es en la soberanía ni en la rvolución. Los principios no estarán nunca sobre la mesa", afirmó.

Señaló que la política sobre Cuba se ha convertido en un argumento de debate electoral en Estados Unidos, lo que ha dado pie a "todo tipo de provocaciones mercenarias y huelgas falsas"; e incluso "acciones terroristas", según Díaz-Canel.

Balance

La emergencia sanitaria "cerró de golpe durante meses las puertas a la economía y la vida misma", según Díaz-Canel. Este cierre se tradujo en un frenazo económico que se traducirá al cierre de 2020 en una caída del PIB del 11 por ciento, según las previsiones del régimen.

"Cae la economía pero no se detiene", añadió, confiado en que, según él, en el 2021 la economía podría crecer entre un 6 y un 7 por ciento, un porcentaje muy alto para un país de poca productividad, y con una reforma monetaria a las puertas que propiciaría inflación, algo que el mismo régimen ya admitió.

Cuba arrancará 2021 con la eliminación del peso convertible (CUC), una divisa en vigor desde los años 90 y equivalente al dólar. A partir del 1 de enero, solo circulará el peso (CUP), en el arranque de la tarea "más compleja de los últimos años", como ha admitido Díaz-Canel.

El designado gobernante dijo que sigue con interés y respeto las dudas y preocupaciones planteadas en las últimas semanas por la población, consciente de que el fin de la dualidad monetaria derivará previsiblemente en inflación. Pero una vez más llamo a los cubanos a afrontar los desafíos de forma inteligente y sin "egoísmo".

Mensaje al MSI

Díaz-Canel también envió un mensaje al mundo de la cultura y a los artistas, en plena polémica por el auge del Movimiento San Isidro y el diálogo fallido. Según su juicio, la "cultura y revolución son equivalentes" y elogió el "genio" de los artistas como instrumento clave en la idiosincrasia cubana.

La Habana ha acusado a Washington de estar detrás de las últimas movilizaciones.