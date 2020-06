Un brasileño cambió la pandemia en sonrisas

Con una energía desbordante y la simpatía de quien habla portugués pero intenta darse a entender en español Raian ha inyectado al mundo de los decoradores de eventos el entusiasmo necesario para reinventarse en medio de la pandemia, y ha activado en muchos la necesidad de utilizar estos días de cuarentena para la formación profesional para que “cuando todo esto acabe, sean los mejores profesionales del mundo de las fiestas” como el mismo lo indica.

Fabio Raian .jpeg Fabio Raian ofrece talleres de capacitación para quienes quieran hacer decoraciones como las que él ofrece. CORTESÍA/ Fabio Raian

Cada noche el ritual se repite. A través de Instagram comienzan a llegar las notificaciones a sus más de 183 mil seguidores. Y así, interesados de todas partes del mundo se van conectando a una transmisión en vivo que obligatoriamente inicia con la canción de Bruno Martini, Hear Me Now (Escúchame ahora). Acertada melodía para un grupo de participantes que en medio de la crisis por el coronavirus se llenaron de temor al dejar de trabajar y al recibir decenas de cancelaciones de contratos de eventos programados para los primeros meses del año. Así, cada participante desde la intimidad de su casa inicia la jornada cantando: “Si me escuchas ahora. Sé que te harás más fuerte (…) Las cosas no son fáciles. Solo créame ahora. Todas las luces guiarán el camino. Si me escuchas ahora. Todos los temores se desvanecerán. Si me escuchas ahora”…

Hasta el momento de hacer este reportaje, Raian sumaba más de 45 transmisiones en vivo, donde ha logrado a tener hasta 500 personas conectadas, en transmisiones que pueden extenderse dos o tres horas (Instagram le ofrece una concesión para ello) ofreciendo datos, tips y consejo de superación personal y profesional. Cada noche sus transmisiones se han convertido en cita obligatoria para decenas de interesados, que desde todos los países de América Latina, también desde España, pueden ser sorprendidos con una llamada en vivo, para preguntar sobre algún tópico o que la persona hable de su experiencia.

Diario Las Américas conversó con Fabio Raian para que hablará un poco de cómo ha logrado esa empatía con un público hispano que se han convertido en sus principales admiradores.

FIESTA FABIOA RAIAN.jpg Los grandes montajes son una constante en las celebraciones en Brasil. CORTESÍA /FABIO RAIAN

Un vida soñada

Fabio Raian, nacido en el estado de Bahía en Brasil quedó huérfano de madre a los 10 años y se vio obligado a mudarse con su tía, quien lo crió en Sao Paulo. “Yo siempre fui soñador. Siempre idealicé muchas cosas. Siempre tuve una meta en mi vida, que era tener una familia. Siempre veía a mis amigos mirando películas, y me encantaba, pero yo no tenía eso. El primer objetivo era tener mi familia. Cuando me casé y mi esposa salió embarazada de Julia (su primera hija), allí comencé en el mercado de fiestas. Cuando Julia tenía dos meses comencé a organizar su fiesta de un año”.

Comenta que estudió marketing en la universidad donde comenzó a ejercer su profesión llegando a ser gerente de mercadeo, pero llegó un momento en que tuvo que decidir entre su trabajo formal y la organización de eventos.

“Yo hacía los dos trabajos. Cuando estaba en la universidad estaba cansado, me sentía enfermo; pero cuando estaba decorando una fiesta me curaba, y entendí que era psicológico por lo que tomé la decisión de quedarme haciendo mis fiestas, a pesar de que mi mamá (su tía), mis suegros, todos me preguntaban con asombro: ¿Decorador de fiestas?”.-

Asegura que no fue fácil, en algunos momentos quiso detenerse y dejarlo todo. Con firmeza asegura que él ya vivió una crisis personal, en la que perdió todo el dinero por un mal manejo administrativo y tuvo que enfrentar la situación y se vio obligado a recomenzar. “Por eso cuando está ocurriendo esta crisis que afecta a todos, sé cómo salir de una situación similar, porque la crisis que viví en ese momento me dieron los conocimientos y las experiencias para seguir adelante”.

Resalta que su fe en Dios lo ayudó a salir de los momentos difíciles. “Hablaba con Dios y él me decía: "Es para tú crecimiento. Es para tu crecimiento" y esto me alimentaba”.

FABIAO Montaje.jpg Fabio Raian, ofrece talleres presenciales que están suspendidos en medio de la pandemia. CORTESÍA/ Fabio Raian

Demanda de más

Las fiestas e Raian en Brasil se han vuelto famosos por su capacidad de transformar cualquier espacio en la fantasía que los clientes deseen. Así puede recrear el mundo de Alicia en el País de la Maravillas, o el salón principal de la Bella y la Bestia o el Palacio de Aladín. Su estilo meticuloso en el que cuida cada detalle se ha convertido en su marca, por lo que ha decidido ofrecer sus conocimientos en talleres en linea a petición de los mismos alumnos.

Comenzó dando talleres privados de costos, luego de decoraciones específicas. Ahora, este fin de semana ofrecerá un gran Taller Mundial de Fabio Raian donde participan más de 25 países. Asegura que serán tres días donde los participantes aprenderán todo lo relacionado al mundo de los eventos. "Las personas van a aprender de primera mano cómo se hacen los montajes más sorprendentes de las fiestas. Pero básicamente les doy herramientas para que su negocio sea productivo y se desarrolle de manera exponencial".

Decoraciones 1.jpg En Brasil es costumbre celebrar los cumpleaños con grandes fiestas. CORTESÍA,/Fabio Raian

Mientras organiza su gran taller mundial, Fabio sigue noche a noche ofreciendo charlas, invitando a expertos en ciertas áreas, hablando con sus seguidores. "Porque el telón está cerrando, pero cuando termine la cuarentena y se abra el telón, cada decorador de fiesta ofrecerá lo mejor de si. Se habrá preparado para recrear los mundos de fantasía que sus clientes y podrá decir con orgullo que es un profesional del mundo de los eventos".