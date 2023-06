Venezuela: Parlamento chavista debate renuncia de directivos de CNE

CARACAS.- La Asamblea Nacional (AN) chavista debatirá este jueves sobre la renuncia de los rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral ( CNE ), según aparece en la propuesta del orden del día de la sesión ordinaria de hoy.

Sin embargo, hasta ahora ninguna autoridad del Poder Electoral ha ofrecido información sobre estas renuncias. Portales informativos de Venezuela aseguran que está prevista una conferencia de prensa para hoy a las 11:00 am, en la que se brindará datos más precisos.

De acuerdo a fuentes del CNE citadas por el portal La Patilla, las renuncias serían del presidente del CNE, Pedro Calzadilla, y los rectores Alexis Corredor y Tania D'Amelio. En tanto, los otros dos rectores Roberto Picón y Enrique Márquez, quienes no son alineados con el chavismo, no habrían renunciado. No obstante, opositores creen que si el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por Nicolás Maduro, interviene en la designación, termine forzando a una renuncia que abarque a los cinco directivos.

Los adversos al régimen de Maduro también creen que el chavismo designará nuevos rectores con la intención de desmovilizar el voto de cara a las primarias opositoras y las presidenciales previstas para 2024.

La Comisión Nacional de Primarias (CNdP), comité encargado de planificar y organizar la consulta opositora, había adelantado conversaciones con el actual CNE para el apoyo y asistencia en el proceso, así como para hacer posible el voto de los venezolanos que están en el extranjero, que se estima son un poco más de 3 millones de electores.

De acuerdo a versiones periodísticas, al régimen le incomodó la doble victoria de la oposición en el estado de Barinas, durante las elecciones regionales. Cabe destacar que Barinas era un bastión chavista, por ser el estado natal del fallecido Hugo Chávez (1999-2013). En esos comicios, celebrados en noviembre de 2021, el opositor Freddy Superlano, del partido Voluntad Popular, se impuso, pero el chavismo boicoteó el resultado y ordenó que se repitieran las elecciones en esa entidad. En febrero de 2022, cuando se realizó la votación nuevamente, volvió a ganar la oposición con el candidato Sergio Garrido.

“Automáticamente, esta maniobra dinamita que el CNE apoye técnicamente las primarias. La Comisión va a tener que organizar el proceso por ella misma con todo lo que significa. Además, está claro que de cara a las presidenciales de 2024 al régimen no le interesaba mantener el actual CNE. Fue potable para unas elecciones locales que no les ponían en mucho riesgo, pero ahora va a buscar una directiva que desmotive a la oposición, genere fricciones internas y frustración en la población”, dijo el experto electoral Jesús Castellanos al portal del diario español El Mundo.

En tanto, el expresidente interino de Venezuela Juan Guaidó consideró que "la dictadura de Maduro avanza en sabotear la primaria y la elección presidencial. Un CNE tutelado en el que no confían y hacen cuesta arriba el uso de la infraestructura del Estado para realizar primaria. La respuesta debe ser más unidad y lograr la primaria autogestionada".

FUENTE: REDACCION / Con información de La Patilla / Elmundo.es