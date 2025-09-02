martes 2  de  septiembre 2025
MEDIDAS

Zelle expulsa de su plataforma a el yerno de Vladimir Padrino López

La plataforma tomó la medida luego de denuncias sobre el uso de la aplicación para recibir dólares como regalos de boda

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López

Federico PARRA / AFP
El ministro de Defensa del régimen venezolano, Padrino López.&nbsp;

El ministro de Defensa del régimen venezolano, Padrino López. 

AFP / Federico PARRA
Imagen referencial de un teléfono con la aplicación Zelle.&nbsp;

Imagen referencial de un teléfono con la aplicación Zelle. 

unsplash
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS - La congresista republicana por Florida, María Elvira Salazar, informó que la plataforma estadounidense de transferencias digitales Zelle expulsó de su sistema a Daniel Puglia Costas, futuro yerno del ministro de Defensa del régimen venezolano, Vladimir Padrino López.

La medida se tomó luego de denuncias sobre el uso de la aplicación para recibir dólares como regalos de boda.

Lee además
El presidente de Guyana, Irfaan Ali, dijo que siguen firme en el compromiso con el proceso judicial internacional por el Esequibo.
Tensiones

Guyana apoya despliegue de EEUU en el Caribe y Maduro le acusa de alentar "frente de guerra"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Venezuela

Maduro acusa a Marco Rubio de querer "llevar a Venezuela a un baño de sangre"

María Elvira Salazar, anunció la decisión a través de sus redes sociales. “Acabo de recibir una llamada de Zelle confirmando que Daniel Puglia ha sido expulsado de su plataforma. Ninguna empresa estadounidense debe ser cómplice de la narco-élite ni de sus familiares. Hoy, Zelle se puso del lado de la libertad y la justicia”, afirmó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/MaElviraSalazar/status/1962955551421214932&partner=&hide_thread=false

"Financiación al terrorismo"

Salazar había revelado el lunes que familiares de Padrino López utilizaban la aplicación para gestionar regalos de boda en dólares y calificó este hecho como "un abuso" y pidió a las compañías estadounidenses no facilitar operaciones de personas vinculadas a figuras del chavismo, a quienes responsabiliza de la crisis venezolana y de amenazas contra la seguridad de Estados Unidos.

Las críticas aumentaron tras la publicación de documentos filtrados por Marshall S. Billingslea, exsubsecretario del Tesoro para la Financiación del Terrorismo, que revelaron detalles de la celebración. La boda, de la hija de padrino López, Yarazeth Padrino Betancourt, valorada en más de 300,000 dólares, solicitaba a los invitados transferencias de dinero a cuentas en Estados Unidos a través de Zelle, según las invitaciones filtradas.

Este nuevo episodio pone nuevamente en la mira internacional a las familias de la cúpula chavista, acusadas de ostentar lujos en el exterior mientras Venezuela atraviesa una profunda crisis humanitaria y económica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/pburelli/status/1962271850190487718&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con información de Redes Sociales

Temas
Te puede interesar

¿Reunión Maduro Trump?

Venezuela anuncia patrullaje militar mientras EEUU refuerza su presencia en el Caribe

Padrino López: Un narco general en su laberinto

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Opinión

¿Reunión Maduro Trump?

El presidente Donald Trump en conferencia de prensa en la Casa Blanca.
Despliegue militar

Trump publica video del ataque de EEUU a navío narcotraficante de Venezuela y afirma que hay once "terroristas" muertos 

Leydis Menéndez Abdala (izq.) fue arrestada en relación con un accidente automovilístico en 2006 en el que murió Gloria Marcia Hall (der.) 
JUSTICIA

Tras 19 años fugitiva, cae en México acusada de un mortal accidente en Hialeah

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Venezuela

Maduro acusa a Marco Rubio de querer "llevar a Venezuela a un baño de sangre"

El fiscal de la CPI, Karim Khan, inició formalmente la investigación contra el régimen venezolano en noviembre de 2021
INVESTIGACIÓN

Fiscal de la CPI Karim Khan es apartado del caso Venezuela sobre crímenes de lesa humanidad

Te puede interesar

El presidente Donald Trump en conferencia de prensa en la Casa Blanca.
Despliegue militar

Trump publica video del ataque de EEUU a navío narcotraficante de Venezuela y afirma que hay once "terroristas" muertos 

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El Cuerpo de Marines de EE. UU., desplegado en la frontera sur de San Diego, refuerza el muro fronterizo entre Estados Unidos y México, como se muestra en la imagen de la Colonia Libertad en Tijuana, Baja California, México, el 5 de febrero de 2025.
INFORME

Migración inversa: más de 14,000 migrantes olvidan el sueño americano y regresan a sus países

Dariel Fernández, colector de impuestos del condado. 
FISCALIZACIÓN

Miami-Dade anuncia medidas drásticas contra empresas que negocian con Cuba

Leydis Menéndez Abdala (izq.) fue arrestada en relación con un accidente automovilístico en 2006 en el que murió Gloria Marcia Hall (der.) 
JUSTICIA

Tras 19 años fugitiva, cae en México acusada de un mortal accidente en Hialeah

Cortes inferiores sin jurisdicción sobre el poder presidencial siguen obstaculizando las medidas económicas del presidente de EEUU Donald J. Trump.
COMERCIO/EEUU

Trump pedirá a la Corte Suprema una "decisión expeditiva" sobre aranceles