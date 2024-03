Barcelona regresa a cuartos de final de Champions, pero ¿a qué costo?

Ganar y clasificar siempre será motivo de alegría para un equipo, pero el FC Barcelona llega a una escena que realmente ni su círculo creía. El andar del conjunto catalán no es el más brillante. Después de quedar campeones de La Liga en la temporada pasada, se nota un equipo desordenado, sin hambre o intención de meter miedo.

El destino de Xavi Hernández está escrito. A pesar de avanzar en la competición más prestigiosa de Europa, de suponer que queden campeones, el entrenador culé aseguró que no se quedará después del final de campaña.

Robert Lewandowski es la figura goleadora más imponente del club y, aunque anotó en el duelo de la semana, aún no luce como el “killer” de años anteriores.

Frenkie de Jong.jpg Frenkie de Jong del Barcelona y Matteo Politano del Napoli pelean por el balón en el duelo de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, el miércoles 21 de febrero del 2024. AP Foto/Gregorio Borgia

El conjunto azulgrana no figuraba entre los ocho mejores equipos del viejo continente desde la edición 2019-2020, cuando fueron goleados de manera abusiva por el Bayern Múnich (2-8) en una eliminatoria disputada a partido único y sin público, debido al COVID-19, en el Estadio da Luz de Lisboa.

Desde ese momento, el Barcelona vio partir a Lionel Messi. Despidieron a Quique Setién y llegó el neerlandés Ronald Koeman. Esa etapa puede catalogarse como la peor en los últimos 20 años del club catalán, pues se derrumbó la química y quedaron al desnudo.

Contrataron a Xavi como el salvador del banquillo, pero era inevitable rescatarlos, ni siquiera en Europa League. Durante su primera temporada completa, el catalán pudo conquistar La Liga. Sin embargo, la Champions era imposible de alcanzar.

Cuando se suponía que contaban con un equipo que sí era merecedor de luchar por el título europeo, varios planes dejaron de funcionar. Lewandowski ya no es letal. Vitor Roque aún no demuestra lo que hacía en Brasil. Pedri y Frankie de Jong sufren con las lesiones. La ausencia de Gavi es notable, pues necesitan un jugador que ataque y recupere balón con agresividad.La defensa solo es salvada por el uruguayo Ronald Araujo, ya que Sergi Roberto no aguanta el ritmo del juego actual.

El Barça no es aspirante. Menos aún candidato. Pero ya está, de momento, entre los ocho mejores equipos de Europa.