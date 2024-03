Comisión de Miami-Dade debate ordenanza sobre agroturismo

MIAMI .- El agroturismo, un renglón que fusiona la agricultura y el turismo, se viene implementando en otros estados del país y condados de Florida , pero no se encuentra reglamentada íntegramente en Miami-Dade .

En opinión del comisionado McGhee, “el agroturismo debería ser una opción debido a que la legislatura estatal ya nos ha dado esa facultad”.

En efecto, el comisionado de Agricultura de Florida, Wilton Simpson, destacó que en el estado existe una ley sobre agroturismo, cuyo objetivo es “permitir a los agricultores darles otros “usos comerciales” a sus tierras en labores relacionadas con ese sector productivo.

De acuerdo con Simpson, entre los “usos comerciales” que “permite” la ley SB 1106 se contemplan eventos como bodas, conferencias y la venta de productos agrícolas directamente en las granjas, entre otros, “para atraer a visitantes interesados en participar en actividades agrícolas y aprender sobre la vida en el campo”.

McGhee, quien se ha reunido en diversas ocasiones con promotores de la iniciativa, afirmó que “todas estas personas se han unido para decir no solo que hace demasiado calor en sus granjas, sino que están hartos y cansados de la sobrerregulación del gobierno”.

Sin embargo, algunos ambientalistas y vecinos de fincas con negocios secundarios en esos predios se han opuesto al proyecto, esgrimiendo argumentos que van desde la tranquilidad en el área hasta el probable vertimiento de patógenos a las fuentes de agua.

Algunos residentes de la zona calificaron la legislación como una manera de “legalizar” las “fiestas” que se realizan en algunos negocios.

Michael Wanek, presidente de Redland Homes and Farm Association, sostuvo que los cambios propuestos podrían llevar un mayor número de camiones pesados en la zona, con lo que posiblemente se afectaría el estado de las vías.

Qué propone la ordenanza

La ordenanza en ciernes plantea cambios en las restricciones a la construcción de estructuras para acomodar al público, incluido el uso de inflables, y la distancia que deben tener negocios dedicados al agroturismo respecto a zonas residenciales, entre otros.

Entre las pautas se menciona que estas construcciones deben ser complementarias a la operación agrícola en tierras clasificadas como tal según los Estatutos de Florida, y que no pueden estar “dentro de media milla del límite exterior de una propiedad zonificada como residencial”.

Asimismo, la iniciativa aborda el tema de los vehículos automotores, como camiones de venta de comida, dentro del Distrito de Zonificación Agrícola.

Este servicio podría ser prestado por vehículos con “servicios públicos autónomos, incluidos, entre otros, gas, agua y eliminación de desechos”. Además, quedaría sujetos a las normas estatales “el almacenamiento, procesamiento o disposición de residuos sólidos o líquidos”.

En la propuesta se lee también que el estacionamiento nocturno de vehículos de expendio de alimentos “está permitido en la propiedad agrícola en la que se utiliza solo cuando el vehículo es propiedad y está operado por el dueño de la propiedad”.

Adicionalmente, estipula que “dichas operaciones de servicio de alimentos móviles solo están permitidas fuera del Límite de Desarrollo Urbano”.

El proyecto de ordenanza incluye varias disposiciones relacionadas con la protección del medio ambiente, particularmente en el contexto de la agricultura y las operaciones agrícolas.

En cuanto al manejo de residuos sólidos y líquidos, se especifica que su almacenamiento, procesamiento o disposición final debe cumplir con los requisitos aplicables de los capítulos 15 y 24 del Código de Miami-Dade.

Espectáculos públicos

Los espectáculos musicales en el entorno agrícola constituyen un asunto que ha generado alguna controversia entre personas que residen cerca de negocios en donde se realizan este tipo de actividades, principalmente los fines de semana.

El proyecto de ordenanza aborda estas celebraciones como “festividades relacionadas con la granja”, permitidas en propiedades que tienen un uso actual certificado como bodega, cervecería, destilería y otras en el distrito agrícola.

La ordenanza en curso no permitiría más de seis festividades al aire libre relacionadas con la granja por año en cada lugar, y estos espectáculos deberán realizarse entre las 9:00 am y las 11:00 pm. Estarían prohibidas entre 11:00 pm y las 9:00 am.

Daniela Guzmán, presidenta de la Asociación de Fincas de Agroturismo de Miami (MAFA), “esta ordenanza introduce el concepto de agroturismo, que no está desarrollado como en otras áreas de Florida”.

“Es una manera de fomentar el turismo agrícola en el condado, es algo al aire libre, las personas pueden estar en contacto con la apicultura, con los cultivos, todo esto es muy divertido sobre todo para los niños”, explicó.

Afirmó que la ley estatal es “muy flexible” y “exhorta a las granjas” a que participen de este renglón. “Hay desconocimiento sobre todo lo que se puede explotar en esta industria”, aseguró.