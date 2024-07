Conferencista Daniel Habif califica de cobarde y traidor a Maduro

Cortesía/Loud and Live

"Maduro: cuánto me gustaría que negociaras, pero sé que no lo vas a hacer porque eres un cobarde, porque eres un traidor, porque tienes un país entero secuestrado con la sangre y el sacrificio heróico de los que hoy se siguen oponiendo a tu régimen. El poder corrompe, sí, pero no lo hace eternamiente por fortuna. Porque las dictaduras también se terminan", expresó contundente el mexicano.