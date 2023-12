Cuba Under The Stars: una experiencia para disfrutar en Miami

Dirigido por Petter Regalado, Cuba Under The Stars cuenta con el protagonismo de artistas como Malena y Lena Burke, y Boncó Quiñongo. “Nuestra cultura está aquí en vivo. El espectáculo está concebido para que disfruten de la música cubana completa, desde los años 20 hasta hoy, así que no se pierdan Cuba Under The Stars”, dijo a este diario el productor Petter Regalado.