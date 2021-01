21 formas de disfrutar Walt Disney World Resort en 2021

Aquí, 21 razones para disfrutar de Walt Disney World a principios de 2021:

Explora el Taste of EPCOT International Festival of the Arts: los visitantes podrán disfrutar, hasta el 22 de febrero, de una amplia colección de arte visual, escénica y culinaria en todo el parque.

Contempla la fuente reimaginada a la entrada de EPCOT: la nueva fuente frente a Spaceship Earth se remonta a los orígenes del parque y destaca una experiencia de entrada más verde, abierta y acogedora para el público. La fuente es el hito más reciente en la transformación histórica de EPCOT que actualmente se lleva a cabo.

Entra en el mundo de los dibujos animados de Mickey & Minnie's Runaway Railway en Disney's Hollywood Studios: aquí, las personas se adentran en la pantalla de cine mientras Mickey Mouse, Minnie Mouse, el Ingeniero Goofy y Pluto los llevan en un viaje por Runnamuck Park, ddonde cualquier cosa puede suceder.

Embárcate en una aventura de Star Wars en una galaxia muy, muy lejana: Disney's Hollywood Studios también es el hogar de Star Wars: Galaxy‘s Edge, la tierra inmersiva y galardonada con dos emocionantes atracciones: Star Wars: Rise of the Resistance y Millennium Falcon: Smugglers Run.

Echa un vistazo al cambio de imagen del Castillo de Cenicienta: el ícono más preciado y ubicado en el corazón del parque temático Magic Kingdom, ahora cuenta con mejoras majestuosas, que se ajustan a su estado de realeza, lo que hace el lugar perfecto para una gran foto con la familia y amigos.

Disfruta de atracciones clásicas en el parque Magic Kingdom: Big Thunder Mountain Railroad, The Haunted Mansion, "it's a small world", Pirates of the Caribbean, Space Mountain, entre otros, están disponibles para que los visitantes reconecten con estos clásicos amados por millones de personas en todo el mundo.

Observa a nuevos residentes en Harambe Wildlife Reserve en el parque temático Disney's Animal Kingdom: las cabras enanas nigerianas ahora juegan como niños en el puesto de vigilancia cerca del final de Kilimanjaro Safaris.

Disfruta de la ternura de los animales bebés: además de las cabras enanas nigerianas, el público puede observar a algunos de los animales nacidos en 2020 en Walt Disney World mientras están en Disney's Animal Kingdom. A bordo de Kilimanjaro Safaris, por ejemplo, pueden ver a la joven jirafa Masai en la sabana.

Celebra la magia de la naturaleza en Pandora, The World of Avatar: en Disney's Animal Kingdom, los visitantes pueden viajar al Valle de Mo’ara para caminar entre las montañas flotantes de Pandora y experimentar dos impresionantes atracciones: Avatar Flight of Passage y Na’vi River Journey.

Encuentra a los personajes de Disney en nuevos lugares: desde cabalgatas hasta caravanas, flotillas, e incluso apariciones especiales, los visitantes pueden descubrir a sus amigos favoritos en los cuatro parques temáticos y una sorpresa especial y ocasional en los hoteles de Disney Resort.

Salta de Parque en Parque: a partir del primero de enero, los visitantes que compren un boleto o pase anual con los beneficios de Park Hopper, podrán visitar más de un parque por día (con algunas nuevas modificaciones).

Deléitate con nuevas golosinas dulces en Disney Springs: los usuarios en el distrito de compras, restaurantes y entretenimiento de Walt Disney World tienen un montón de nuevas opciones para satisfacer sus dulces antojos, junto con la próxima apertura de Gideon's Bakehouse, la tienda de M&M’S y Everglazed Donuts & Cold Brew.

Elige el regalo perfecto: Disney Springs también es el lugar ideal para que los visitantes encuentren algo que se haya olvidado dar en Navidad. Desde la enorme tienda World of Disney hasta pintorescas boutiques, Disney Springs es el hogar de la más reciente mercancía de Disney y accesorios de moda, ropa y equipo de otras marcas de primer nivel.

Regresa a los restaurantes favoritos de Disney: como parte de la reapertura gradual de Walt Disney World, los restaurantes han abierto sus puertas. Las reaperturas más recientes incluyen The Crystal Palace, dentro de Magic Kingdom, y el desayuno con personajes en Chef Mickey’s, dentro de Disney's Contemporary Resort.

Disfruta de un tiempo de relajación al exterior: el clima de Florida Central es a menudo magnífico en los primeros meses del año, y Walt Disney World ofrece formas especiales de disfrutar de algunas actividades recreativas al aire libre, incluso golf y minigolf, expediciones de pesca, paseos a caballo y más.

El Taste of EPCOT International Flower & Garden Festival, florecerá en marzo: a partir del 3 de marzo, los visitantes disfrutarán de cocina fresca, jardines creativos y topiarios inolvidables como parte de este festival anual.

Disfruta del sol en Disney’s Blizzard Beach Water Park: después de permanecer cerrado durante todo 2020, este parque acuático con temática invernal planea reabrir sus puertas en marzo.

Busca Pixie Dust en las entradas de Walt Disney World: los visitantes pueden crear nuevos recuerdos mientras cruzan los icónicos arcos en los espacios de cada atracción, que ahora cuentan con una paleta de colores renovada que complementa el reciente cambio de imagen del Castillo de Cenicienta.

Añade Extra Theme Park Magic a tus vacaciones: los visitantes que compren paquetes de habitaciones y boletos sin descuento de cuatro noches/tres días en hoteles selectos de Disney Resort hasta el 25 de septiembre de 2021, recibirán dos días adicionales de boletos para los parques temáticos. Para más información consulta Disney World.

Los residentes de Florida pueden aprovechar una oferta especial de boletos: desde el 4 de enero de 2021, el boleto Discover Disney, de cuatro días para residentes de Florida, permite a los floridanos visitar cualquiera de los cuatro parques de Disney hasta el 18 de junio de 2021 (sujeto a fechas de bloqueo), por un precio especial de 199 dólares (más impuestos).

Emociónate por más magia que está por llegar este año: Remy’s Ratatouille Adventure, la nueva atracción familiar que llega al pabellón de Francia en EPCOT, se estrenará en 2021. Y el nuevo espectáculo del Cirque du Soleil "Drawn to Life", que llega a Disney Springs, será una colaboración entre Cirque du Soleil, Walt Disney Animation Studios y Walt Disney Imagineering. Más detalles sobre estas experiencias y otras que suceden alrededor de Walt Disney World se publicarán en una fecha posterior.