Abogado confirma que Luis Miguel no ha pagado manutención de sus hijos

Sin embargo, el abogado de La Chule rompió el silencio en medio de la polémica y aseveró que El Sol de México no paga la manutención desde 2019.

Guillermo Pous, representante legal de Arámbula, confirmó lo dicho por la también cantante hace unos días respecto al dinero que Luismi debe enviarle para el bienestar de Miguel y Daniel.

"Efectivamente no ha pagado la pensión. La última información que se tenía fue que pagó en diciembre de 2019, tal y cuando iba a comenzar su serie biográfica y la serie de conciertos, a partir de ahí comenzó el incumplimiento, no volvió a hacerse cargo de esta obligación", dijo el experto en una entrevista que concedió al programa estadounidense El Show de Raúl Brindis.

La responsabilidad de Luis Miguel

Durante una transmisión del programa de Telemundo La Mesa Caliente, Dellanos destacó que los hijos de Luis Miguel y Aracely nacieron en Estados Unidos.

"Muy importante es que él está al día con el pago de la manutención de sus hijos. Recordemos que esos niños nacieron en Los Ángeles, son hijos americanos, y si su padre no hubiese pagado esa manutención él hubiese sido arrestado al llegar a este país, de acuerdo a las leyes de Estados Unidos".

Sin embargo, Pous aseveró que el pago de la pensión puede determinarse al lugar de residencia. "La jurisdicción también se puede determinar en función de la residencia donde se encuentren los menores, en este caso es sabido que los niños viven en la Ciudad de México, por lo cual ahí podría ser, independientemente de su lugar de nacimiento o nacionalidad, el lugar de residencia es donde se puede fijar la jurisdicción para que se haga el pago de la pensión".

El reclamo de Aracely

Asimismo, el representante legal señaló que actualmente él no está llevando este caso, sí precisó que hasta que no pague la deuda seguirá vigente pues no prescribe.

"Una pensión alimenticia jamás prescribe y el beneficio es, en tanto sean menores de edad, eso siempre se va a tener que cubrir, eso no va a prescribir, simplemente se va a interrumpir y deja de contabilizarse a partir de que es mayor de edad".

