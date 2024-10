Academia de la Grabación celebra que los Grammy ahora son más diversos

En los premios del año pasado, las mujeres dominaron las categorías principales; todos los Grammy competitivos televisados fueron para al menos una mujer. Se deriva de un compromiso que la Academia de la Grabación hizo en 2019, cuando la Academia anunció que agregaría 2.500 mujeres a su cuerpo de votantes para 2025. Bajo el nuevo modelo de membresía de los Grammy, la Academia de la Grabación ha superado esa cifra antes de la fecha límite: se han agregado más de 3.000 miembros femeninos con derecho a voto, anunció el jueves.

"Definitivamente, es algo de lo que todos estamos muy orgullosos", dijo Harvey Mason jr., presidente y director ejecutivo de la academia, a The Associated Press. "Me dice que estábamos muy subrepresentados en esa área".

Cambios

La reforma de la Academia de la Grabación se remonta a la creación de un grupo de trabajo centrado en la inclusión y la diversidad después de que un anterior director ejecutivo, Neil Portnow, hiciera comentarios que menospreciaban a las mujeres en el apogeo del movimiento #MeToo.

Desde 2019, se han añadido aproximadamente 8.700 nuevos miembros al cuerpo de votantes. En total, ahora hay más de 16.000 miembros y más de 13.000 de ellos son miembros con derecho a voto, frente a los 14.000 de 2023 (11.000 de los cuales eran miembros con derecho a voto). En ese periodo, la academia ha aumentado su número de miembros que se identifican como personas de color en un 63%.

"No es un cuerpo de votación completamente nuevo", asegura Mason. "Somos muy específicos e intencionales en cuanto a quién le pedimos que sea parte de nuestra academia al escuchar y aprender de diferentes géneros y diferentes grupos que sentían que estaban siendo pasados por alto, o que no estaban siendo escuchados".

Mason dice que, en los últimos cinco años, la Academia de la Grabación ha: "recalificado al 100% de nuestros miembros, lo cual es un gran paso". Hay votantes que han dejado caducar su membresía, y aquellos que ya no califican para ser miembros con derecho a voto han sido eliminados.

Ha habido procesos de revisión de renovación en el pasado, pero bajo el modelo actual, convertirse en miembro con derecho a voto requiere pruebas de una carrera principal en la música, dos recomendaciones de colegas de la industria y 12 créditos en una sola profesión creativa, al menos cinco de los cuales deben ser de los últimos cinco años.

El trabajo continúa

Se podrían hacer comparaciones con la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que anunció en 2016 que restringiría los privilegios de voto de los Óscar a los miembros activos (las partes no elegibles incluyen a aquellos que no han trabajado en tres décadas desde que se unieron a la Academia, a menos que ellos mismos estén nominados) como respuesta a las críticas de #OscarsSoWhite sobre su falta de diversidad. Como resultado, algunos miembros protestaron porque las nuevas medidas convertían injustamente a los miembros mayores de la academia en chivos expiatorios. La academia de cine también ha aumentado su membresía, agregando más mujeres y personas de comunidades raciales y étnicas subrepresentadas.

La Academia de la Grabación buscó aumentar su cuerpo de votantes llegando a diferentes comunidades subrepresentadas, dice Mason. "Tomémonos el tiempo para entender por qué esas personas no se están involucrando con nosotros, averigüemos cómo podemos arreglar eso", dijo. "Y una vez que lo arreglamos, entonces vamos a invitarlos o preguntarles si les gustaría ser parte de nuestra organización. Por lo tanto, fue un proceso de varios pasos".

Desde 2019, la Academia de la Grabación también ha visto un crecimiento en los votantes de diferentes orígenes raciales: un crecimiento del 100% en los votantes de origen asiático, un crecimiento del 90% en los votantes negros y un crecimiento del 43% en los votantes latinos.

Aun así, Mason ve espacio para crecer. De los miembros con derecho a voto actuales, el 66% son hombres, el 49% son blancos y el 66% tienen más de 40 años.

"De cara al futuro, vamos a continuar con el trabajo. Vamos a seguir creciendo", dice.

Puede que no parezca un compromiso público con una figura específica, pero Mason promete "que nuestros objetivos serán ser los más relevantes, los más reflexivos, los representantes más precisos de la comunidad musical que sea humanamente posible".

FUENTE: AP