Adamari López comparte cómo la influenza le enseñó a cuidar más su salud

"He aprendido a ponerme primero, es una tarea que tengo que seguir haciendo. Lo hacía antes y se me olvidó y ahora tengo que volver a restablecerlo. Es un compromiso conmigo misma", señaló a la revista People la presentadora de Hoy Día.

López señaló que la influenza afectó fuertemente su organismo, debilitándola durante casi un mes de manera seguida. Por ello, tras superarla con éxito, se enfocó en no olvidar la importancia de cuidarse y de mantener su sistema inmune lo más estable posible para que ningún malestar la vuelva a dejar en cama, tal y como le ocurrió en este caso.

Por ello, recientemente la conductora compartió a través de su cuenta de Facebook un video en el que muestra cómo se somete a terapias de oxígeno y consumo de vitaminas.

"No se asusten, estoy muy bien. Simplemente me estoy poniendo una terapia de oxígeno para seguir reforzando el sistema inmunológico. También me estoy poniendo mi complejo de vitaminas porque quiero estar bien. Estoy bien, pero quiero seguir estando bien físicamente", dijo en el audiovisual compartido en la red social.

Asimismo, la popular presentado agregó que estas terapias ya se hicieron toda una rutina en su vida, pues las hace con frecuencia.

"Después de haber estado enfermita un tiempo atrás siempre he buscado esta oportunidad que se me presenta de ponerme estos sueros con vitaminas, aminoácidos que regeneran las células del cuerpo para poder estar fuertecita ante cualquier posible enfermedad que pueda dar, cualquier catarro, cualquier célula cancerígena que hay en el cuerpo que no se reproduzca o cualquier otro malestar puede beneficiar este tipo de sueros que me estoy dando", manifestó.

FUENTE: REDACCIÓN