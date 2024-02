Adamari López expone cómo afectó a su hija la separación de Toni Costa

En 2021, Adamari y el bailarín español Toni Costa anunciaron su separación tras 10 años juntos. Sin embargo, seguir adelante y mantener una buena relación no fue el único reto en aquella época; la también actriz manifestó que para su hija fue difícil comprender por qué sus padres ya no estarían juntos.

"Al principio cuando nosotros nos separamos, siento que a ella se le hacía difícil entender en dónde quedaba ella en todo esto…", comentó la boricua.

Explicó que sin darse cuenta las emociones que le invadían por la separación afectaron a la niña, quien estaba abrumada por los cambios que vivía. "En esa parte era difícil porque también me veía triste a mí, aunque yo tratara de poner buena cara, había cosas que me afectaban y que si me afectaban a mí, por ende, le afectaban a ella como hija".

Sin embargo, a medida que ambas avanzaban en la transición de un nuevo capítulo en sus vidas, Adamari comenzó a sentir más fortaleza y a demostrarle a su pequeña que en medio de la tormenta también se halla la fortaleza.

"Alaïa sabe que mamá es una mamá fajona y que va a hacer todo lo posible, que va a trabajar en todo lo que pueda para sacarla adelante para poder pagar su escuela, para poder encontrar tiempos para invitarla a viajar o hacer actividades juntas fuera de la casa", señaló.

Relación con Toni Costa

Durante una entrevista que Adamari concedió en 2023 a la venezolana Erika de la Vega, en el podcast En Defensa Propia, López señaló que pese a la separación, ella y Costa mantienen una relación respetuosa y cordial, pues Alaïa siempre los mantendrá unidos.

"Toni y yo siempre vamos a tener una buena relación porque Alaïa nos va a unir toda la vida. (...) No necesariamente tenemos que ser íntimos amigos, pero sí tiene que haber una cordialidad y una buena relación entre él y yo", comentó.

Asimismo, la puertorriqueña reconoció que al hacerse oficial su separación, ella mantuvo una postura muy rígida con el español, y alegó que trató de controlar muchos momentos siempre con el objetivo de que él estuviera presente en la vida de Alaïa.

"Al principio, aunque yo fui la que tomé la decisión, hay coraje, hay dolor y quizás no soy la misma del principio. Siempre he deseado que Alaïa y Toni tengan una relación bonita y que pasen tiempo. Alaïa yo siento que necesita a su papá y se lo disfruta mucho y Toni también pasa un bonito tiempo con ella y le hace bien a los dos. Yo solo quería encontrar quizás dentro de buscar controlar ciertas cosas, no sé si como mujer queremos siempre tener el control, lo que quería era buscar que ella estuviese bien", recordó.

No obstante, Adamari agregó que actualmente se siente mucho más tranquila, y reconoce que Toni y Alaïa tienen un vinculo muy fuerte.

"Ahora creo que estoy mucho más relajada, se han dado situaciones en las que pienso que ha demostrado la capacidad que tiene para estar al pendiente de ella, de tenerla en un lugar seguro y mientras más seguridad me da en ese aspecto más tranquilidad tengo yo y nos disfrutamos todos ese proceso. Y en eso estamos", recordó.