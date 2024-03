Al Pacino devela que le pidieron no leer nominadas a Mejor película en los Óscar

“Solo quiero dejar en claro que no era mi intención omitirlas, sino una decisión de los productores de no volver a decirlas, ya que se destacaron individualmente durante toda la ceremonia. Me sentí honrado de ser parte de la velada y elegí seguir la forma en que deseaban que se presentara este premio”, dijo Pacino en un comunicado.

“Me doy cuenta de que ser nominado es un gran hito en la vida de alguien y no ser reconocido completamente es ofensivo e hiriente. Digo esto como alguien que se relaciona profundamente con cineastas, actores y productores, por lo que empatizo profundamente con aquellos que han sido menospreciados por este descuido y por eso sentí que era necesario hacer esta declaración”, agregó.

Nominaciones de Al Pacino en los Óscar

Pacino, de 83 años, ha sido nominado nueve veces como actor y ganó el premio por Scent of a Woman (Perfume de mujer) de 1992.

Los Óscar comenzaron tarde, pero no terminaron tan retrasados, en parte porque Pacino se saltó la lectura de todos los nominados a Mejor película.

Las películas nominadas, American Fiction (Ficción estadounidense), Anatomie d’une chute (Anatomía de una caída), Barbie, The Holdovers (Los que se quedan), Killers of the Flower Moon (Los asesinos de la luna), Maestro, Oppenheimer, Past Lives (Vidas pasadas), Poor Things (Pobres criaturas) y The Zone of Interest (Zona de interés), se presentaron con montajes durante el espectáculo.

Pero la abrupta presentación de Pacino, diciendo 'y el Óscar es para...' antes de anunciar finalmente 'mis ojos ven Oppenheimer', dejó a muchos espectadores confundidos.

Lectura de los nominados fue intencional

No fue la única categoría que omitió una lectura de los nominados. Todas las canciones originales nominadas se interpretaron en el programa, y el anuncio de que What Was I Made For? de Barbie había ganado se hizo sin volver a enumerarlas.

La productora de los Óscar, Molly McNearney, dijo al medio Variety que saltarse la lectura de los nominados fue intencional.

“Fue una decisión creativa que tomamos porque estábamos muy preocupados de que el espectáculo fuera a ser largo”, dijo. “Cuando llegas al final del programa, ya has visto los 10 paquetes de mejores clips de imágenes. La gente solo quiere saber quién gana y están bastante listos para que termine la gala. Al menos eso era lo que esperábamos”.

“Pido disculpas si nuestra decisión de no tener que leer todas esas nominaciones lo puso (a Pacino) en una situación difícil”, añadió.

Pacino seguirá bajo los reflectores este año, tiene un libro de memorias que saldrá a la venta en la segunda mitad.

La editorial Penguin Press anunció un día después de los Óscar que el libro es un relato asombrosamente revelador de una vida creativa en su totalidad, incluyendo su versión de la historia de filmes clásicos como The Godfather (El Padrino), Serpico y Dog Day Afternoon (Tarde de perros).

Pacino dijo en un comunicado que quería expresar lo que ha visto y por lo que ha pasado en su vida.

FUENTE: AP