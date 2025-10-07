Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga reunidos en aniversario de "Amores Perros"

El director mexicano Alejandro González Iñárritu posa el 1 de septiembre de 2022 durante un photocall de la película Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades presentada en el Festival de Cine de Venecia, en Italia.

MIAMI.- En el marco del 25 aniversario de la película Amores Perros, su director Alejandro González Iñárritu y el escritor Guillermo Arriaga pusieron a un lado sus diferencias para reunirse en una proyección especial en el Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México.

“Desafortunadamente, hace 20 años, hubo una separación muy dolorosa originada por el desencuentro y diferentes puntos de vista, pero también azuzada por muchas otras personas e intereses”, expresó Iñárritu durante su discurso para la presentación del largometraje.

El director ganador del Óscar por El Renacido agregó que el aniversario de la cinta, que marcó un hito histórico en el cine mexicano, dio pie a que ocurriera la reconciliación con el guionista y escritor. “Ha sido el marco perfecto para poder hacer a un lado nuestras diferencias y reencontrar ese cariño profundo y mutuo que siempre compartimos. En un mundo de odio y lleno de intolerancia, hemos decidido reconstruir esa hermandad que siempre tuvimos”.

Mensaje de conciliación

Al terminar su intervención, Iñárritu le pidió a Arriaga que se uniera a él en el escenario para sellar la reconciliación de forma pública. El escritor comentó que en medio de la hostil situación global, una reunión como esa envía un mensaje poderoso.

“Aún en momentos de heridas profundas, siempre existe la posibilidad de la conciliación. Y creo que, en un momento tan complicado en el mundo, que este señor y yo estemos juntos de nuevo, como lo que siempre fuimos: hermanos, es algo muy poderoso. Ayer nos vimos por primera vez después de dos décadas”, confesó el galardonado autor.

En el evento también contó con la participación de los actores de Gael García, Adriana Barraza, Vanessa Bauche y Jorge Salinas.

Bajo la dirección de Iñárittu y la pluma de Arriaga, Amores Perros se estrenó en 2000, y narra la historia de tres personas cuyas vidas se cruzan cuando dos jóvenes sufren un accidente automovilístico en el intento de buscar un futuro mejor.