martes 7  de  octubre 2025
CINE

Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga reunidos en aniversario de "Amores Perros"

Alejandro González Iñárritu expresó que decidieron reconstruir su amistad en "un mundo de odio y lleno de intolerancia

El director mexicano Alejandro González Iñárritu posa el 1 de septiembre de 2022 durante un photocall de la película Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades presentada en el Festival de Cine de Venecia, en Italia.

El director mexicano Alejandro González Iñárritu posa el 1 de septiembre de 2022 durante un photocall de la película Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades presentada en el Festival de Cine de Venecia, en Italia.

AFP/Tiziana Fabi
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En el marco del 25 aniversario de la película Amores Perros, su director Alejandro González Iñárritu y el escritor Guillermo Arriaga pusieron a un lado sus diferencias para reunirse en una proyección especial en el Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México.

“Desafortunadamente, hace 20 años, hubo una separación muy dolorosa originada por el desencuentro y diferentes puntos de vista, pero también azuzada por muchas otras personas e intereses”, expresó Iñárritu durante su discurso para la presentación del largometraje.

Lee además
Robin Williams y Zelda Williams. (DLA)
CONTROVERSIA

Hija de Robin Williams rechaza videos de IA del actor enviados por fans
Ben Affleck y Jennifer López asisten a la celebración de ELLEs Women in Hollywood en Nya Studios el 5 de diciembre de 2023 en Los Ángeles, California, meses antes de su divorcio. 
CELEBRIDADES

Jennifer López y Ben Affleck posan juntos por primera vez tras divorcio
Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Quién (@quiencom)

El director ganador del Óscar por El Renacido agregó que el aniversario de la cinta, que marcó un hito histórico en el cine mexicano, dio pie a que ocurriera la reconciliación con el guionista y escritor. “Ha sido el marco perfecto para poder hacer a un lado nuestras diferencias y reencontrar ese cariño profundo y mutuo que siempre compartimos. En un mundo de odio y lleno de intolerancia, hemos decidido reconstruir esa hermandad que siempre tuvimos”.

Mensaje de conciliación

Al terminar su intervención, Iñárritu le pidió a Arriaga que se uniera a él en el escenario para sellar la reconciliación de forma pública. El escritor comentó que en medio de la hostil situación global, una reunión como esa envía un mensaje poderoso.

“Aún en momentos de heridas profundas, siempre existe la posibilidad de la conciliación. Y creo que, en un momento tan complicado en el mundo, que este señor y yo estemos juntos de nuevo, como lo que siempre fuimos: hermanos, es algo muy poderoso. Ayer nos vimos por primera vez después de dos décadas”, confesó el galardonado autor.

En el evento también contó con la participación de los actores de Gael García, Adriana Barraza, Vanessa Bauche y Jorge Salinas.

Bajo la dirección de Iñárittu y la pluma de Arriaga, Amores Perros se estrenó en 2000, y narra la historia de tres personas cuyas vidas se cruzan cuando dos jóvenes sufren un accidente automovilístico en el intento de buscar un futuro mejor.

Temas
Te puede interesar

Yohji Yamamoto rinde tributo a Armani en Semana de la Moda de París

"Lear", una imaginativa y dinámica versión de Naher Jacqueline Briseño

Shakira celebra 30 años de icónico álbum "Pies Descalzos"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Juan Fernández-Barquín, secretario de las cortes y controlador de Miami-Dade
PROGRAMA DE ALIVIO

Miami-Dade ofrece nueva oportunidad a miles de conductores con licencias suspendidas

Imagen de la Casa Blanca en Washington.
CHOQUE POLÍTICO

Casa Blanca acusa de "vago" al gobernador de Illinois: "Debería avergonzarse de sí mismo"

Matanza en Israel, el 7 de octubre, de alto impacto sicológico para israelíes.
MUNDO

A dos años de la masacre de Hamás en Israel y guerra en Gaza

Captura de pantalla de Taylor Swift en la boda de Selena Gómez / Instagram
CELEBRIDADES

Salen a la luz imágenes de Taylor Swift en la boda de Selena Gómez

La obra inmersiva del cineasta Albert Serra dialoga con Goya, Picasso y Oteiza en Bruselas.  
REALEZA

Reyes de España inauguran festival que acoge muestra de Albert Serra

Te puede interesar

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te (izq.), y el presidente estadounidense Donald Trump. 
DECLARACIONES

Taiwán ve a Trump "merecedor del Nobel de la Paz" si logra que China renuncie a las hostilidades

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Metro Express operará en un carril exclusivo 
VIENE LLEGANDO

Metro Express: Miami-Dade anuncia primer servicio de transporte rápido para el sur del condado

Matanza en Israel, el 7 de octubre, de alto impacto sicológico para israelíes.
MUNDO

A dos años de la masacre de Hamás en Israel y guerra en Gaza

Estudiantes se preparan para el futuro. 
ÉXITO ESTUDIANTIL

Estudiantes de Miami-Dade superan promedios estatales y nacionales en exámenes de nivel avanzado

La alcaldesa de Hialeah Jacqueline García-Roves inaugura oficialmente el centro de operaciones. 
OBSERVADOS 24/7

Hialeah instala 170 cámaras de vigilancia policial para operar nuevo Centro de Operaciones a Tiempo Real