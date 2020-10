Alicia Machado revela detalles de su relación con Luis Miguel

Asombrada, Alicia Machado respondió a la pregunta, que según Chaparro estas son formuladas por el público.

"¡Oh my God!. Puedo contestarlo, nunca tuve sexo con él, jamás, jamás. Para la desilusión de muchas de ustedes chicas, que pena. Pero para esa época yo tenía 18 años”, contestó Alicia.

Ante la respuesta, la actriz venezolana Scarlet Ortiz, quien también fue una de las invitadas al show, le preguntó si se llegaron a besarse. "Sí, claro. Tuvimos nuestros encuentros cercanos", respondió Alicia.

Pero para Chaparro esta respuesta no fue suficiente. "¿Qué tal besa, Luis Miguel?".

"Bellísimo, un caballero. Muy ricos...", afirmó la actriz de 43 años de edad, quien tras la declaración aseveró que la manera como ocurrió la relación con el Sol de México le causó arrepentimiento.

“Me siento muy mal porque no sucedió. Me siento arrepentida de lo que no pasó”, dijo.

Embed

Alicia Machado y Luis Miguel tuvieron un romance hace más de 20 años. Aunque la fugaz relación no pasó a mayores, en estos momentos la exreina de belleza se mantiene enfocada en sus proyectos empresariales y actorales.

"Sigo concentrada con mis perfumes, el maquillaje, estoy como productora de una compañía, estratega de marketing para otra empresa. Tengo una compañía de bienes raíces en Miami... En fin, no paro. Aparte, estoy haciendo unas obras de teatro y unos monólogos muy chéveres con diferentes actores en Miami”, declaró Alicia Machado, en su momento, para la revista People en Español.