viernes 5  de  septiembre 2025
Anahí vuelve triunfante a "¿Quién es la máscara?" como investigadora

Con el regreso de Anahí a "¿Quién es la máscara?" se anticipa que la competencia entre investigadores será aún más reñida

La actriz, cantante y modelo mexicana Anahí.

La actriz, cantante y modelo mexicana Anahí.

Captura de pantalla/Instagram/@Anahí
Por Patricia Guillén

MIAMI.- La estrella mexicana Anahí sigue acumulando logros en su carrera y confirma que su regreso a la televisión es todo un acontecimiento. La cantante y actriz volverá como investigadora en la séptima temporada de ¿Quién es la máscara?, el exitoso reality de Televisa que estrenará el 12 de octubre por Las Estrellas.

La noticia fue celebrada tanto por los seguidores del programa como por los fans de la exintegrante de RBD, quien anunció su retorno con un mensaje breve pero contundente en redes sociales: “I’m Back”. Con esas dos palabras encendió la expectativa entre los televidentes, que recuerdan la gran participación de Anahí en la temporada anterior.

Durante su debut como investigadora en 2024, la artista sorprendió al demostrar su instinto y carisma, logrando siete aciertos en las identidades de los famosos ocultos bajo las máscaras. Su desempeño fue tan destacado que superó a sus compañeros Carlos Rivera, Juanpa Zurita y Martha Higareda, quienes obtuvieron solo tres aciertos cada uno. Ese éxito la consolidó como una de las favoritas del público y como la investigadora más precisa del panel.

Nuevo ciclo

El nuevo ciclo del programa también llegará con cambios importantes. La actriz Ana Brenda Contreras se integrará al grupo de investigadores en lugar de Martha Higareda, quien no participará debido a que está próxima a convertirse en madre de gemelos. De esta manera, el panel quedará conformado por Anahí, Carlos Rivera, Juanpa Zurita y Ana Brenda Contreras, bajo la conducción de Omar Chaparro.

Para Anahí, este regreso refuerza la buena racha que ha vivido en los últimos años. En 2023 y 2024 recorrió el mundo con el Soy Rebelde Tour junto a RBD, gira que marcó el regreso de la agrupación tras más de una década de ausencia y que agotó boletos en múltiples países. Ahora, con su regreso a la pantalla chica, la artista demuestra que su versatilidad y conexión con el público permanecen intactas.

La séptima temporada de ¿Quién es la máscara? promete más misterio, diversión y grandes invitados bajo los espectaculares disfraces que caracterizan al show. Y con el regreso de Anahí, se anticipa que la competencia entre investigadores será aún más reñida, ya que el público estará atento a ver si la intérprete logra mantener su récord de aciertos y reafirmar su título como la más acertada del panel.

De esta manera, Anahí confirma que su nombre sigue vigente en la industria del entretenimiento y que su regreso a la televisión es motivo de celebración para quienes la han acompañado desde sus inicios.

