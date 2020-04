Arsht Center de Miami presenta nuevo programa línea

Aquí un vistazo de lo que encontrará esta semana en Arsht@Home.

Arsht Center1.jpg CORTESÍA WorldRedEye.com.

EL ARTE DE HACER

Póngase creativo con los artistas docentes locales, que le mostrarán cómo liberar a su bailarín, escritor, cantante, músico y más. Esta semana, Darius V. Daughtry enseñará a escribir poesía basada en selfies, y Sara González hace música con cucharas de madera, cartones de leche, coladores y otros objetos de cocina.

Arsht Center2.jpg CORTESÍA Sara Gonzalez

LIVING ROOM LIVE

Como sugiere el título, Living Room Live presenta a músicos y compositores de Miami que actúan desde sus salas de estar, o salas de Florida, comedores, dormitorios, cocinas y, si es necesario, baños. Esta semana, Shelly Berg, decana de la Escuela de Música Phillip y Patricia Frost de la Universidad de Miami y asesora artística de la serie Jazz Roots del Arsht Center, se sienta en su piano para tocar una "impresión" de la clásica improvisación del gigante del jazz Bill Evans. Y la cantante y compositora Verónica Herrera interpreta algo de su "pop honesto y conmovedor".

Arsht Center3.jpg CORTESÍA Verónica Herrera

DE NUESTRAS EMPRESAS RESIDENTES

New World Symphony, Florida Grand Opera y Miami City Ballet lo mantendrán entretenido con presentaciones en vivo; grabaciones de conciertos pasados; oportunidades educativas; recomendaciones de podcasts; y nuevos programas como la serie web NWS Archive + de New World Symphony, en la que el director artístico Michael Tilson Thomas habla con los becarios de NWS, ex alumnos, artistas invitados y otros sobre conciertos grabados de los archivos de la sinfonía.

Arsht Center4.jpg CORTESÍA WorldRedEye.com.

ARSHT TUNES

¡Los amigos y familiares de Arsht Center comparten canciones que los inspiran y consuelan en las listas de reproducción que han seleccionado para usted! Primero: Siudy Garrido de Siudy Flamenco Dance Theatre ofrece 20 canciones de flamenco que lo moverán en más de una forma.

Arsht Center5.jpg CORTESÍA David Chang.

¡Hablemos de negocios! El equipo de Recursos Humanos del Arsht Center ofrece revisiones de currículum vitae gratuitas de 30 minutos y sesiones de entrenamiento para entrevistas de trabajo a cualquiera que quiera pulir su perfil profesional. También ofrecerán una página llena de recursos para los artistas que buscan ayuda financiera y financiación de emergencia.

Arsht Center6.jpg

ARTES VISUALES Y TOURS

Visite los grandes museos y galerías del mundo con un click en el mouse y vea el trabajo de los artistas de Miami que se exhiben en el Arsht Center y más allá.