Así luce la nueva corona de Miss Universo

La organización Miss Universo presentó su nueva corona "Force for Good".

Bajo el nombre Force for Good, la corona fue diseñada por la joyería Mouawad, quienes mantienen una alianza con la organización desde 2019 y diseñó la corona The Power of Unity, la cual fue usada por las reinas Zozibini Tunzi (Miss Universo 2019), Andrea Meza (Miss Universo 2020) y Harnaaz Sandhu (Miss Universo 2021).

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miss Universe (@missuniverse)

"El diseño evoca la creencia de Miss Universo en un futuro forjado por mujeres que empujen los límites de lo que es posible, y las increíbles mujeres alrededor del mundo que abogan por un cambio positivo", dijo la empresaria tailandesa, quien se convirtió en octubre en la primera mujer y primera mujer transgénero en estar al frente de la organización.

La corona fue elaborada a mano y posee un total de 993 piedras, 110.83 quilates de zafiro azul y 48.24 quilates de diamante blanco. La pieza está valorada en 5.3 millones de dólares.

Nueva gerencia

En octubre, Chakrapong “Anne” Chakrajutathib, magnate y activista transgénero tailandés compró la Organización Miss Universo por 20 millones de dólares.

Chakrajutathib, también cabeza de JKN Global Group Public Co. Ltd., es una famosa celebridad en Tailandia y ha protagonizado diversos reality show en el país. Asimismo, es abiertamente transgénero y creó Life Inspired For Transsexual Foundation, una organización sin fines de lucro para promover los derechos de las personas trans.

Tras la compra, JKN estableció una subsidiaria en Estados Unidos, JKN Metaverse Inc., para ser propietaria de la Organización Miss Universo. El certamen de Miss Universo se transmite en 165 países, según IMG, informó AP.

FUENTE: REDACCIÓN