Auditorías de RBD confirman fraude por parte del exmánager Guillermo Rosas

“Hoy, día mundial de RBD, no hay mejor forma de celebrarlo que haciendo justicia. Finalmente, después de un año, este asunto ha concluido. La verdad está de nuestro lado”, inicia el texto.

“Como se establece en el acuerdo final, T6H, a través de su propietario, Guillermo Rosas, reclamaba derecho sobre 10 millones 072 mil 811 dólares, en relación con el manejo de las presentaciones en vivo de RBD en los Estados Unidos de América, México, Brasil y Colombia. Después de que presentamos una queja contra Guillermo y su empresa tanto en la Corte Federal como en el Comisionado Laboral de California, además de una auditoria exhaustiva, T6H aceptó una suma de 4 millones 723 mil 591 dólares, cantidad que es 5 millones 349 mil 220 menos de lo que Guillermo originalmente reclamaba”, informa el escrito.

Triunfo de RBD

En medio del triunfo legal, los cantantes señalaron que quisieron visibilizar el proceso para ayudar a otros artistas a proteger su trabajo.

“Esta es la razón por la que hemos decidido tomar acción al respecto. Sentimos la responsabilidad de abordar los desafíos que pueden surgir en la industria, siendo nuestra prioridad la protección de los derechos de los artistas. Este es un recordatorio para que los jóvenes artistas tengan el coraje de defenderse y exigir respeto. En esta industria es vital luchar por tus derechos”, agrega.

No obstante, un detalle que muchos fanáticos percibieron es que en el comunicado no están los nombres de Dulce María ni de Anahí, quien aparentemente se ha alejado del grupo por no fijar posición en contra de Guillermo Rosas.

Chávez informó en junio al programa Ventaneando que la razón se debe a que la demanda se ha realizado por medio de la empresa Singh Singh & Trauben Llp, la cual está presidida por Christopher; mientras que Matie es la tesorera y él es el vicepresidente.

De esta forma, negó que se tratara de un impase entre los otros miembros de la agrupación.