Bayfront Park se prepara para fiesta de Fin de Año

Asimismo, el mexicano Fedro será el cantante principal junto con su mariachi que -después del Confeti y el espectáculo de fuegos artificiales- recibirá al Año Nuevo. Tras ello, de 1:00 a.m. a 1:30 a.m, habrá after party con la música del DJ Yus.

Los presentadores serán Irene Díaz, Ailyn Mujica, Adriana Cataño, Gabriela Vergara, Amara La Negra, Jessica González, Marytrini, Franjio y Jeffrey Batista.

Bayfront Park Miami: la celebración hispana más grande de Fin de Año en EEUU

“Como cada año, esta celebración tendrá la cartelera artística de primer nivel que los ciudadanos de nuestra comunidad merecen”, afirmó el Comisionado Carollo.

Esta será la sexta edición de la Fiesta de Fin de Año del Bayfront. Con el festejo, se despedirá al 2024 y se recibirá con renovadas fuerzas y esperanzas al 2025.

Cabe destacar que el Miami New Year's Eve 2025 será al aire libre y familiar; la misma, es la celebración hispana más grande de Fin de Año en Estados Unidos y en términos generales es la segunda más importante del país, solo superada por la de Times Square, en Nueva York.

Para más información, se puede visitar www.bayfrontparkmiami.com.