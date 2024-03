Billie Eilish se convierte en la persona más joven en ganar dos Óscar

Finneas O'Connell y Billie Eilish posan en la sala de prensa con su Óscar por Mejor canción original por What Was I Made For? de la película Barbie en la entrega de los Premios de la Academia el 10 de marzo de 2024, en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

LOS ÁNGELES.- ¿Para qué están hechos Billie Eilish y Finneas O’Connell? Para ganar premios, aparentemente. La balada de Barbie creada por el dúo de hermanos What Was I Made For? cuyo título se podría traducir al español como ¿para qué fui hecha?, ganó el Premio de la Academia a Mejor canción original el domingo.

Eso supera un antiguo récord impuesto por Luise Rainer, que ganó su segundo Óscar a Mejor actriz a los 28 años en 1938.

El segundo más joven en lograr la hazaña es ahora el hermano de Eilish y coautor Finneas, de 26 años. La dupla ganó su primer Premio de la Academia por No Time to Die en 2021.

Hilary Swank y Jodie Foster -quien estuvo nominada a Mejor actriz de reparto este año- son las únicas personas que también han conquistado el Óscar dos veces antes de cumplir 30 años.

Palabras de Billie Eilish tras ganar el Óscar

“Muchas gracias a la Academia. Me siento como... solo no sé cómo pasó esto”, dijo Eilish en su discurso para aceptar el galardón. “Estoy muy agradecida por esta canción y por esta película y la forma en la que me hizo sentir. Esto es para todos los que se fueron impactados por la película y por lo increíble que es. Y quiero agradecer a mi equipo y a mis padres. Los amo mucho”.

“Quiero agradecer a mi mejor amiga Zoe por jugar a las Barbies conmigo cuando éramos niñas y por estar a mi lado siempre”, lo que causó risas entre la audiencia. “Quiero agradecer a mis maestras de danza. A mis maestros del coro. Profesora Brigham, gracias por creer en mí. Señora T, yo no le agradaba, pero era buena en su trabajo”, agregó.

Embed

Eilish y Finneas derrotaron a otra canción de Barbie, I’m Just Ken, interpretada por Ryan Gosling y compuesta por el productor ejecutivo de Barbie The Album, Mark Ronson, y su socio creativo Andrew Wyatt. It Never Went Away, de Jon Batiste y Dan Wilson para American Symphony; The Fire Inside, de Diane Warren para Flamin’ Hot (Flamin’ Hot: la historia de los Cheetos picantes) interpretada por Becky G; y Wahzhazhe (A Song For My People), de Scott George para Killers of the Flower Moon (Los asesinos de la luna) completaban los nominados de la categoría.

Eilish y O’Connell no son ajenos a los Óscar. De hecho, han ganado sus dos nominaciones. Cuando se llevaron el premio por No Time to Die derrotaron a algunos nombres importantes como Beyoncé, Van Morrison, Lin-Manuel Miranda y, de nuevo, a Warren. Y en 2020 los hermanos presentaron el segmento in memoriam de la ceremonia.

What Was I Made For?

En los meses previos a la ceremonia de los Premios de la Academia, What Was I Made For? conquistó varios trofeos. Tan solo en 2024, el dúo de hermanos se llevó el Globo de Oro a Mejor canción original y dos premios Grammy. Nada mal para una canción inspirada en una muñeca de plástico.

What Was I Made For? debutó en el puesto 34 de la lista Hot 100 de Billboard en Estados Unidos y eventualmente llegó hasta el lugar 14.

En Barbie la canción juega un papel importante: una versión instrumental de la canción aparece como un tema principal, como la banda sonora de momentos de introspección y existenciales de su protagonista. La voz de Eilish se escucha hasta la última escena, que fácilmente lleva a la audiencia a un fuerte impacto emocional.

Embed

Queda claro que a los hermanos les gusta hacer canciones para las películas. Antes de Barbie y de James Bond, escribieron tres canciones para Turning Red (Red) de Disney inspiradas en bandas como NSYNC y los Backstreet Boys.

FUENTE: AP