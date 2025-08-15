Billy Ray Cyrus pide ser invitado especial en la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico

MIAMI.- Billy Ray Cyrus , famoso músico country y padre de Miley Cyrus, sorprendió a sus seguidores al expresar públicamente su deseo de unirse como invitado especial a la residencia de Bad Bunny , No me quiero ir de aquí, que se lleva a cabo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

La propuesta surgió mientras Cyrus se encontraba en Londres trabajando con la cantante puertorriqueña Chesca, y descubrió el fenómeno cultural que representa Bad Bunny, así como la famosa casita rosa, espacio donde el reguetonero organiza sus exclusivas fiestas al estilo garaje.

Motivado por la experiencia, Cyrus grabó un mensaje en video dirigido a Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny, solicitando su participación.

En el video, Billy Ray Cyrus expresó: “Hola Benito, soy Billy Ray Cyrus. Estoy aquí con Chesca en Londres, creando y haciendo música. Ella me ha hablado de ti, de tus cosas y de tu pequeña casita. Avísame cuándo puedo ir a Puerto Rico. Estaré allí para celebrar la vida, el amor y la alegría con todos tus fans. Nos vemos en Puerto Rico”.

No me quiero ir de aquí

La residencia No me quiero ir de aquí, que comenzó el 11 de julio y se extenderá hasta el 14 de septiembre de 2025, ha sido un éxito rotundo. Hasta el momento, ha recibido a más de 600,000 asistentes y generado casi $200 millones en ingresos para la economía local. Este espectáculo ha trascendido lo musical, convirtiéndose en una celebración de la cultura puertorriqueña, mostrando moda, gastronomía y tradiciones de la isla.

La solicitud de Billy Ray Cyrus ha generado gran entusiasmo entre los fanáticos, quienes esperan con interés una posible colaboración entre el icónico músico country y el fenómeno global del reguetón. Aunque aún no se confirma su participación, la invitación añade un elemento de sorpresa y emoción a una residencia que ya se considera histórica en el ámbito musical.