Bob Dylan prepara el lanzamiento del disco "The 1974 Live Recordings"

Regreso a los escenarios

El lanzamiento forma parte del quincuagésimo aniversario del regreso del músico de 83 años a las giras musicales, pues en 1966 sufrió un accidente de motocicleta que lo llevó a retirarse de los escenarios.

"El tour por 40 ciudades de Norteamérica fue su primero en ocho años y resultó en el álbum doble en vivo Before the Flood", recuerda Billboard.

"Después de hacerse un nombre como la banda de respaldo de Dylan en 1966 en la primera gira del legendario artista folk, el grupo de Robbie Robertson, Rick Danko, Levon Helm, Garth Hudson y Richard Manuel lo acompañó en 1974 para su primera gira por arenas. Con 30 shows en 42 días — a veces con dos funciones diarias — comenzó en Chicago el 3 de enero de 1974", reseña la publicación especializada en música.

Durante el tour, Dylan y The Band tocaron piezas como All Along the Watchtower, Forever Young, Most Likely You Go Your Way (and I’ll Go Mine), Ballad of Hollis Brown, Song to Woody y Nobody ‘Cept You.

Detalles del disco

Trascendió a través de un comunicado que este nuevo proyecto del galardonado artista, incluyendo el Premio Nobel de Literatura en 2016, también contará con: "133 grabaciones recientemente mezcladas de cintas de 16 pistas y cada grabación de mesa de sonido sobreviviente de la gira, así como nuevas notas de la periodista y crítica Elizabeth Nelson".

Además será un LP triple en vinilo de diversos colores.

The 1974 Live Recordings – The Missing Songs From Before The Flood también contará con versiones de cada canción de la gira de 1974, las cuales no fueron incluias en el disco original Before the Flood.

Actualmente Bob Dylan se encuentra de gira con Never Ending Tour.