Bon Jovi y Pitbull lanzan la colaboración "Now Or Never"

MIAMI.- Bon Jovi y Pitbull para revolucionar la música con un remix del clásico It's My Life. Según información de la revista Billboar, la colaboración será lanzada el 14 de noviembre, mismo día de la celebración de los Latin Grammy , bajo el nombre Now Or Never .

En abril, Pitbull y Bon Jovi participaron juntos al escenario del Hollywood Bowl para interpretar juntos Thank God & Jimmy Buffett, como parte del tributo Keep The Party Going: A Tribute To Jimmy Buffett.

En septiembre, Jon Bon Jovi se unió a Pitbull, en su gira Party After Dark Tour, para cantar por primera vez juntos It’s My Life en Nueva York.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pitbull (@pitbull)

"En Now Or Never, el reconocible riff del tema original y su estribillo suenan tan poderosos como siempre, con Pitbull añadiendo versos frescos en inglés, como Me, I am a man of my word, and I live it (Soy un hombre de palabra, y lo vivo) y Just live your life like Frank Sinatra, your way, and have no fear (Solo vive tu vida como Frank Sinatra, a tu manera, y sin miedo)", informó Billboard.

La pieza contará con un video musical que presenta parte de su actuación en Jones Beach, Nueva York.