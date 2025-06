Brad Pitt habla sobre su lucha contra el alcohol y su recuperación

Reveló que conoció a Shepard en una reunión de Alcohólicos Anónimos, donde encontró un ambiente de apoyo y honestidad. "Me pareció que eran hombres increíbles compartiendo sus experiencias, sus debilidades, sus tropiezos, sus deseos, sus dolores, y con mucho humor. Fue una experiencia realmente especial", recordó.

Pitt confesó que llegó a estas terapias en uno de los momentos más difíciles de su vida, según su testimonio: "Estaba prácticamente de rodillas, y muy abierto al cambio".

"Necesitaba reiniciar. Necesitaba despertar en algunos aspectos. Y significó mucho para mí", expresó el actor, quien indicó que al principio se sintió algo tímido, su desesperación lo impulsó a abrirse, encontrando seguridad y respeto en el grupo.

Brad Pitt reflexionó sobre su carácter

Con el tiempo, las reuniones se convirtieron en una parte esencial de su rutina, algo esperaba con ansias. Agregó que la privacidad y confianza dentro del grupo fueron cruciales para su comodidad, permitiéndole ser honesto sobre su lucha.

Pitt también reflexionó sobre su carácter y su forma de enfrentar los errores: "Cuando me he metido en problemas, soy bastante bueno asumiendo la responsabilidad y asumiendo los hechos. Y ahora es una búsqueda: ¿Qué hago con esto? ¿Cómo puedo arreglarlo? Y asegurarme de que no vuelva a suceder".

El actor ya había hablado abiertamente sobre sus adicciones en el pasado, confesando una relación destructiva con el alcohol durante años. La decisión de dejarlo en 2016 coincidió con su separación con Angelina Jolie, un golpe devastador que lo llevó a replantearse su rol como padre.

Tras casi una década de aquel punto de inflexión, Brad Pitt se muestra más consciente, sereno y humano.