Calle Ocho Live: Leslie Cartaya calienta motores

Acompañada por el grupo Sonlokos y Bonco Quiñongo, Leslie Cartaya cantará Miami Live!, pero con un sabor agridulce por tener que prescindir del aplauso del público en esta edición virtual del festival.

“Teníamos planes de presentarnos en Calle Ocho, nos quedamos muy tristes con la cancelación del festival. Y ahora con esta versión digital al menos van a poder disfrutar algo de los artistas que iban a ser parte de esta gran celebración”, comentó la cantante cubana, quien también integraba la agrupación Palo!, y decidió seguir su carrera musical como solista.

"Para esta edición virtual de Calle Ocho voy a estar junto a Sonlokos y Bonco Quiñongo cantando nuestro tema Miami Live! Preparamos una presentación especial para que puedan disfrutar una versión live (en vivo) de este tema que estrenamos juntos", agregó Cartaya.

Leslie Cartaya no ha parado de concebir música en los últimos meses.

En junio estrenó Cuando todo pase, tema con el que expresa nostalgia por los tiempos en los que no existía la distancia social, algo que para quien se define como “muy cariñosa” resulta difícil de entender. “Todavía los abrazos son con miedo y muchos saludos se han reducido a un hola sin contacto, pero Dios mediante poco a poco volveremos a la normalidad y podremos abrazarnos y querernos como es debido”, dijo.

LEA TAMBIÉN: Leslie Cartaya le canta al abrazo con "Cuando todo pase"

Por el Mes de la Hispanidad, la cantante y compositora, que también prepara su tercer trabajo discográfico, le agregó el sonido cubano a una canción para los Marlins.

“Hemos estado trabajando en varios proyectos que han ido saliendo poco a poco. Hicimos un especial con los Marlins celebrando el Mes de la Herencia Hispana. Grabé una versión en conga de Take Me Out to the Ballgame, una canción icónica del béisbol en este país con un ritmo muy cubano que también es muy utilizado en el béisbol cubano”, contó.

"También estamos grabando el video musical de Sonríe y canta, un tema con Ed Calle que mezcla el swing con la salsa de una manera explosiva para que todos se contagien de sonrisas y música y nos de fuerza para seguir adelante. Tenemos muchos temas y colaboraciones que iremos revelando en redes sociales”, agregó. Sobre lo que será su tercer álbum de estudio, adelantó:

“Son canciones inéditas, tendremos unas sorpresas en cuanto a colaboraciones, que aun no puedo revelar. Tendrá bossa nova, reguetón, trap, hip hop, mezclaremos cosas modernas pero mantendremos la salsa y el son”. Cartaya anhela volver a presentarse en vivo y cree poder hacerlo antes de que finalice el año. “Estamos abiertos a varias posibilidades y estudiando ya formas de volver a tocar en vivo. Creo que antes que termine este 2020 nos volvemos a ver para volver a cantar, sonreír y disfrutar la vida”.

Festival con propósito

Además de las presentaciones en vivo y pre-grabadas de los artistas de la música latina, así como de celebridades y personalidades de las redes sociales, Calle Ocho Live también destacará las historias de las familias atendidas por los Kiwanis de la Pequeña Habana, fundación que cada año organiza el Carnaval de Miami.

Aunque el festival online es gratuito, la fundación insta a los espectadores a donar un mínimo de 8 dólares. Los fondos recaudados serán destinados a servicio de la labor que realiza los Kiwanis de la Pequeña Habana a favor de la educación y de las familias necesitadas en el sur de la Florida. La fundación entrega becas universitarias, asistencia para el regreso a la escuela, regalos durante la época navideña, así como ayuda financiera durante la crisis de COVID-19.

Para donar, disfrutar del festival y registrarse en la edición premium que permite participar en una rifa, visite Calle Ocho Live.