Canción inédita de los Beatles llega a las plataformas en noviembre

The Beatles dando un espectáculo en una fecha desconocida.

LONDRES.- Una nueva canción de los Beatles, Now and Then, mezclada y masterizada gracias a las nuevas tecnologías, saldrá el 2 de noviembre, más de 53 años después de la separación del cuarteto, anunciaron este jueves los dos miembros vivos del legendario grupo británico, Paul McCartney y Ringo Starr.